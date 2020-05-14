Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 410 milyon dolar azalarak 85 milyar 833 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
14.05.2020 15:16
Son güncelleme : 14.05.2020 15:16
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 8 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 308 milyon dolar
azalışla 51 milyar 149 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 30 Nisan'da 51 milyar 457 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 102 milyon dolar azalışla 34 milyar 786 milyon dolardan 34 milyar 684 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 410 milyon dolar azalışla 86 milyar 243 milyon dolardan 85 milyar 833 milyon dolara düştü.
15:0098.976
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.183,13
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
15:006,9654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0100
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
15:007,5240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5090
15:00384,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,13
|Açılış
|: 384,11
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
385,81
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|TLMAN
|11,88
|26.877.987
|% 10,00
|
|UMPAS
|0,88
|365.469
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.650,00
|471.820
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,73
|318.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|233.305
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|468.398
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|130.633.135
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|126.440.261
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|55.911.606
|% -9,97
|
|TKURU
|17,43
|995.904
|% -9,97
|
|ASELS
|28,86
|1.215.688.393
|% 0,70
|
|ECILC
|5,47
|707.638.571
|% -8,22
|
|GARAN
|7,73
|497.363.137
|% -2,15
|
|SASA
|9,21
|363.999.260
|% 1,21
|
|KRDMD
|2,42
|273.449.417
|% -0,82
|
|IEYHO
|0,63
|85.774.218
|% 5,00
|
|ECILC
|5,47
|707.638.571
|% -8,22
|
|KRDMD
|2,42
|273.449.417
|% -0,82
|
|CEMAS
|1,05
|114.768.294
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,15
|110.600.110
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4698
|8,5123
|% -0,47
|
|Frank
|7,1197
|7,1626
|% -0,36
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-0,96
|
|Altın Gr.
|384
|385
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.517
|-1,80
|
|Tam
|2.546
|2.582
|-1,80
|
|Yarım
|1.242
|1.262
|-0,90
|
|Çeyrek
|621
|631
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,52
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|0,87
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