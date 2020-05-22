Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 404 milyon dolar azalarak 84 milyar 429 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
22.05.2020 15:11
Son güncelleme : 22.05.2020 15:21
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 255 milyon dolar azalışla 48 milyar 894 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 51 milyar 149 milyon dolar
seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 851 milyon dolar artışla 34 milyar 634 milyon dolardan 35 milyar 535 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 404 milyon dolar azalışla 85 milyar 833 milyon dolardan 84 milyar 429 milyon dolara düştü.
15:05103.244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 595,30
|Açılış
|: 102.454
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|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.300
En Düşük
102.014
15:056,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8168
En Düşük
6,7746
15:057,4215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4501
En Düşük
7,4024
15:05379,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,04
|Açılış
|: 379,23
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|Önceki Kapanış
|: 377,19
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381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.038.669
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|126.274.625
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|4.521.437
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|8.415.206
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|966.779
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|11.475.759
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|506.609.433
|% 1,33
|
|ECILC
|5,76
|463.657.038
|% 3,97
|
|ASELS
|29,40
|334.117.570
|% -0,54
|
|GARAN
|7,57
|305.345.068
|% -0,39
|
|THYAO
|11,15
|304.787.329
|% 0,27
|
|ECILC
|5,76
|463.657.038
|% 3,97
|
|AVOD
|3,28
|228.051.439
|% 5,13
|
|KARSN
|1,80
|122.435.980
|% 1,69
|
|IEYHO
|0,65
|42.409.829
|% 4,84
|
|IHLGM
|1,20
|63.704.562
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2583
|8,2998
|% -0,22
|
|Frank
|6,9749
|7,0169
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8052
|1,8142
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|6,75
|
|Altın Gr.
|378
|378
|0,93
|
|Cumhuriyet
|2.445
|2.479
|4,50
|
|Tam
|2.517
|2.543
|4,60
|
|Yarım
|1.228
|1.243
|2,30
|
|Çeyrek
|614
|622
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,09
|-0,04
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|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|-0,04
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|B. Petrol
|34,72
|34,72
|-1,35
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