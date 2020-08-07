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Merkez Bankası rezervleri geriledi

07.08.2020 15:59

Son güncelleme : 07.08.2020 15:59
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 786 milyon dolar azalarak 90 milyar 245 milyon dolara geriledi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 30 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar  253 milyon dolar azalışla 46 milyar 673 milyon dolara indi. Brüt döviz  rezervleri, 24 Temmuz'da 50 milyar 926 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 467 milyon dolar artışla  42 milyar 105 milyon dolardan 43 milyar 572 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 2 milyar 786 milyon dolar azalışla 93 milyar 31 milyon dolardan  90 milyar 245 milyon dolara düştü.




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