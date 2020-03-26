Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası rezervleri geriledi
26.03.2020 15:01
Son güncelleme : 26.03.2020 15:15
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 332 milyon dolar azalışla 65 milyar 143 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mart'ta 72 milyar 475 milyon dolar
seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 3 milyar 385 milyon dolar azalarak 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 305 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 10 milyar 717 milyon dolar azalışla 104 milyar 165 milyon dolardan 93 milyar 448 milyon dolara düştü.
15:0089.694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 630,85
|Açılış
|: 88.960
|
|Önceki Kapanış
|: 89.063
|
90.228
En Düşük
88.481
15:006,4437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0280
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5056
En Düşük
6,4061
15:007,0518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0671
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1034
En Düşük
6,9707
15:00336,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,32
|Açılış
|: 336,07
|
|Önceki Kapanış
|: 333,76
|
336,97
En Düşük
322,05
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|1,76
|132.068.041
|% 10,00
|
|HUBVC
|18,15
|101.002.490
|% 10,00
|
|RYGYO
|5,39
|21.199.934
|% 10,00
|
|SASA
|6,60
|77.073.198
|% 10,00
|
|BAKAB
|6,49
|3.862.780
|% 10,00
|
|QNBFL
|128,90
|5.881.024
|% -9,99
|
|RALYH
|7,25
|10.629
|% -9,38
|
|NIBAS
|5,71
|658.402
|% -7,15
|
|ETILR
|1,94
|114.571
|% -6,73
|
|MMCAS
|0,84
|3.165
|% -6,67
|
|THYAO
|9,10
|981.052.940
|% 3,76
|
|ASELS
|23,52
|534.834.556
|% 0,34
|
|GARAN
|7,67
|512.749.151
|% 2,27
|
|ECILC
|4,78
|269.406.964
|% 8,39
|
|YKBNK
|1,90
|226.825.985
|% 1,60
|
|IHLGM
|0,81
|100.275.661
|% 5,19
|
|YKBNK
|1,90
|226.825.985
|% 1,60
|
|THYAO
|9,10
|981.052.940
|% 3,76
|
|IHLAS
|0,44
|38.240.166
|% 4,76
|
|GSRAY
|1,76
|132.068.041
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7084
|7,7470
|% 1,35
|
|Frank
|6,6249
|6,6649
|% 1,29
|
|Riyal
|1,7134
|1,7220
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.623
|4,07
|
|Altın Gr.
|335
|335
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,49
|14,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|27,13
|27,13
|-0,26
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