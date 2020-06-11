Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
11.06.2020 14:54
Son güncelleme : 11.06.2020 15:02
AA
TCMB tarafından Haftalık Para
ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 5 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 250 milyon dolar
artışla 55 milyar 610 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri, 29 Mayıs'ta 54 milyar 360 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın
rezervleri, 57 milyon dolar düşüşle 36 milyar 667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 193 milyon dolar artışla 91 milyar 27 milyon dolardan 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.
14:47109.692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -87,29
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
14:476,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8140
En Düşük
6,7686
14:477,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0307
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7421
En Düşük
7,6811
14:47377,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,75
|Açılış
|: 377,96
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.410.091
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.592.908
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|128.057.312
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.827.567
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|CRDFA
|4,06
|3.172.801
|% -5,14
|
|EKGYO
|1,96
|967.128.561
|% 0,51
|
|ASELS
|32,38
|620.808.730
|% 0,56
|
|PETKM
|3,89
|497.836.980
|% 2,37
|
|GARAN
|8,11
|474.057.643
|% -0,98
|
|IHLGM
|1,66
|415.782.074
|% 9,21
|
|EKGYO
|1,96
|967.128.561
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,66
|415.782.074
|% 9,21
|
|ODAS
|2,05
|307.365.121
|% 1,49
|
|KRDMD
|2,72
|365.426.853
|% 1,49
|
|TSKB
|1,21
|162.354.485
|% 1,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5876
|8,6307
|% -0,23
|
|Frank
|7,1905
|7,2338
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8082
|1,8173
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-11,56
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|2.446
|2.470
|-12,40
|
|Tam
|2.518
|2.538
|-12,60
|
|Yarım
|1.229
|1.239
|-4,20
|
|Çeyrek
|614
|620
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,27
|40,27
|-1,46
|