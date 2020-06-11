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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

11.06.2020 14:54

Son güncelleme : 11.06.2020 15:02
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolara yükseldi.



AA

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 5 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar  250 milyon dolar artışla 55 milyar 610 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz  rezervleri, 29 Mayıs'ta 54 milyar 360 milyon dolar  seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 57 milyon dolar düşüşle 36 milyar  667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki  haftaya kıyasla 1 milyar 193 milyon dolar artışla 91 milyar 27 milyon dolardan 92  milyar 220 milyon dolara yükseldi.




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