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Merkez Bankası`ndan flaş faiz kararı!

16.03.2020 08:59

Son güncelleme : 16.03.2020 09:58
TCMB TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart`tan itibaren yüzde 8`den yüzde 6`ya indirdi.



FOREKS

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını(Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanmak üzere indirdi.

Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8,00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6,00'ya çekilecek.

Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden  itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile  belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %8, diğer bankalara %0 uygulanacak.




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