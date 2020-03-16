Merkez Bankası`ndan flaş faiz kararı!













FOREKS

Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını(Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanmak üzere indirdi.Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8,00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6,00'ya çekilecek.Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %8, diğer bankalara %0 uygulanacak.