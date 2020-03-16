TCMB TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 20 Mart`tan itibaren yüzde 8`den yüzde 6`ya indirdi.
Merkez Bankası`ndan flaş faiz kararı!
16.03.2020 08:59
Son güncelleme : 16.03.2020 09:58
FOREKS
Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını(Nema Oranı) 20 Mart'tan itibaren uygulanmak üzere indirdi.
Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 04.10.2019-19.03.2020 arasında yüzde 8,00 olarak uygulanan faiz oranı 20 Mart'tan itibaren yüzde 6,00'ya çekilecek.
Ayrıca 06.03.2020 (dahil) zorunlu karşılık yükümlülük tarihinden itibaren 2020/6 sayılı Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ ile belirlenen koşulları sağlayan reel kredi büyümesine sahip bankalara %8, diğer bankalara %0 uygulanacak.
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|: 95.605
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En Düşük
6,9931
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|Açılış
|: 315,12
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|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ADESE
|1,09
|72.355.240
|% 0,00
|
|ALARK
|3,97
|38.797.754
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,25
|17.077.563
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,04
|180.522.605
|% 0,00
|
|ASELS
|25,46
|1.331.259.422
|% 0,00
|
|THYAO
|9,14
|1.207.869.154
|% 0,00
|
|GARAN
|9,01
|724.084.615
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|EREGL
|8,04
|408.603.902
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|345.214.924
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,06
|421.380.637
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,95
|186.376.180
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|368.354.634
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,20
|177.507.234
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8160
|7,8552
|% 0,88
|
|Frank
|6,6724
|6,7126
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6844
|1,6928
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|16,04
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,61
|14,64
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,01
|32,01
|-1,84
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