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Microsoft TikTok`u almak için görüşmelerde bulunuyor

01.08.2020 10:26

Son güncelleme : 01.08.2020 10:26
ABD`nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft`un, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasını satın almak üzere görüşmelerde bulunduğu belirtildi.



AA

The New York Times'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, söz  konusu satın almaya yönelik görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u  yasaklamaya yönelik adımlar atmayı değerlendirdiklerini açıklamasının ardından  gündeme geldiği ifade edildi.

Microsoft'un, Çinli teknoloji şirketi ByteDance'e ait TikTok  uygulamasını satın almak için görüşmelerde bulunduğu, sürecin hangi aşamada  olduğunun ise bilinmediği kaydedildi.

TikTok'un yasaklanması tartışmaları

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da  dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı  planladıklarını açıklamıştı.

Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de  yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin, "Bu konuya bakıyoruz. Bu  konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını  belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek olduğunu ve Başkan Trump'a bir öneri  sunacaklarını söylemişti.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip olan  TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia  ediliyor. Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın, ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit  oluşturduğu yönünde görüş bildiriyor.





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