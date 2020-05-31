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Milyonları ilgilendiriyor! Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün

31.05.2020 11:20

Son güncelleme : 31.05.2020 11:20
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2019 hesap dönemine ait beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran Pazartesi gün sonunda dolacak.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kurumlar vergisi mükellefi olan  sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya  vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıkları için beyanname dönemi sona  eriyor.

1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi  beyannamesinin nisan ayında verilmesi gerekiyordu ancak yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 Nisan'da dolan süre 1 Haziran'a ertelenmişti.

Bu kapsamda, yarın gün sonuna kadar 2019 hesap dönemine ait kurumlar  vergisi beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden  vergilerin ödenmesi gerekiyor.

Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınıyor  ancak bu oran 2019 yılı için yüzde 22 olarak uygulanıyor.

Kurumlar vergisi beyannamesi elektronik ortamda düzenleniyor.  Mükellefler beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) "www.gib.gov.tr"  internet sitesi aracılığıyla "https://ebeyanname.gib.gov.tr" adresi üzerinden  elektronik ortamda  verebiliyor.

Kurumlar vergisi de İnteraktif Vergi Dairesinin "ivd.gib.gov.tr"  adresinden, GİB mobil uygulamasından veya vergi dairelerinden ödenebiliyor.

Uyumlu mükelleflere yüzde 5 indirim

Beyannamelere, bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, kesinti  yoluyla ödenen vergiler, yabancı ülkelerde ödenen vergiler, temel mali tablolar,  kurum ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine ilişkin bildirim, transfer  fiyatlandırması kapsamındaki ilişkili kişilere ve işlemlere ilişkin liste ile  örtülü sermaye uygulamasına ilişkin bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekiyor.

Ar-Ge ve tasarım indirimi ile sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi  indirim ve istisnalara ilişkin bilgi ve belgelerin de beyannameyle sunulması  isteniyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde  faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve  emeklilik yatırım fonları hariç) belirlenen şartları taşıyanların beyannameleri  üzerinden hesaplanan vergisinin yüzde 5'i indirime tabi tutuluyor. Bunun için  indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki  yıla ait vergilerin kanuni süresinde ödenmesi ve vadesi geçmiş borcun bulunmaması  gibi şartlar aranıyor.





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