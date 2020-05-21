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Mısır`da memur maaşlarında kesinti

21.05.2020 09:55

Son güncelleme : 21.05.2020 09:55
Mısır hükümeti, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için devlet memurlarının maaşlarında kesinti yapılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.



AA

Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, temmuz ayından başlamak  üzere, 12 ay boyunca memur maaşlarından yüzde 1, emeklilerden ise yüzde 0.5'lik  kesintiye gidilmesini öngören yasa tasarısının onaylandığı belirtildi.

Meclisin onayına da sunulacak olan tasarının, maaşları 2 bin Cüneyhten  (125.7 dolar) düşük olan memurları kapsamayacağı ayrıca hükümete de, salgından  zarar gören sektör çalışanlarını bu tasarıdan muaf tutma tutma yetkisi verdiği  ifade edildi.

Memur maaşlarından yapılacak kesintinin, salgından zarar gören kurum,  şirket ve projelerde çalışanlara mali destek, sağlık sektörüne mali ve ayni  yardım ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından belirlenecek birey ve  ailelere mali yardım sağlamak için tahsis edileceği vurgulandı.

Mısır Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede virüs kaynaklı 680  can kaybı, 14 bin 229 da vaka bulunuyor.




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