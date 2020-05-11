Mnuchin: İşsizlik yüksek düzeylere çıkabilir













DHA

Fox News'a konuşan Mnuchin, "İşsizlik ile ilgili açıklanan veriler, iyileşmeye başlamadan önce muhtemelen daha kötü düzeylere inecek" dedi.Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett de daha önce yaptığı açıklamada, ABD'de işsizlik oranının bu ay büyük ihtimalle yaklaşık yüzde 20'ye yükseleceğini söyledi.ABD'de işsizlik bugün açıklanan verilere göre Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik faaliyetlerin durması sonucu Nisan'da yüzde 14.7'ye sıçrayarak tarihi zirveye yükseldi.CNN'e konuşan Hassett, "Bana kalırsa, bir sonraki de yüzde 20 civarında olacak" dedi. Hassett, "Ekonomi tekrar canlanmaya başlamadan önceki geçiş sürecine bu yaz gireceğiz" diye ekledi.