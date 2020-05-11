ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke genelinde işsizliğin biraz daha yüksek düzeylere çıkmasını beklediğini söyledi.
Mnuchin: İşsizlik yüksek düzeylere çıkabilir
11.05.2020 09:26
Son güncelleme : 11.05.2020 09:26
DHA
Fox News'a konuşan Mnuchin, "İşsizlik ile ilgili açıklanan veriler, iyileşmeye başlamadan önce muhtemelen daha kötü düzeylere inecek" dedi.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett de daha önce yaptığı açıklamada, ABD'de işsizlik oranının bu ay büyük ihtimalle yaklaşık yüzde 20'ye yükseleceğini söyledi.
ABD'de işsizlik bugün açıklanan verilere göre Covid-19 pandemisi nedeniyle ekonomik faaliyetlerin durması sonucu Nisan'da yüzde 14.7'ye sıçrayarak tarihi zirveye yükseldi.
CNN'e konuşan Hassett, "Bana kalırsa, bir sonraki de yüzde 20 civarında olacak" dedi. Hassett, "Ekonomi tekrar canlanmaya başlamadan önceki geçiş sürecine bu yaz gireceğiz" diye ekledi.
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