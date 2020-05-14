GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Mobil ve elektronik imza sayısı 4,5 milyonu geçti

14.05.2020 12:07

Son güncelleme : 14.05.2020 12:07
Elektronik yazışmalarda ıslak imza yerine geçen elektronik ve mobil imza sertifika sayısı, 2019 sonu itibarıyla 4,5 milyonu aştı.



AA

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, uygulamanın başladığı 2013 sonu itibarıyla  üretilen mobil ve elektronik sertifika sayısı 297 bin 996 iken, bu rakam 2015 sonunda da 396 bin 247'ye yükseldi. Sertifika sayısı 2016'da 2 milyon 619 bin  206, 2017'de 3 milyon 244 bin 880 oldu. 2018'de de 3 milyon 817 bin 319'a çıktı.

Geçen yılın sonu itibarıyla ise 3 milyon 935 bin 693'ü elektronik imza  ve 618 bin 186'sı mobil imza olmak üzere toplam sertifika sayısı 4 milyon 553 bin  879'a yükseldi.

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde, elektronik imza ile  kayıtlı elektronik posta konusunda uluslararası standartlara uygun hizmet  verilmesi, elektronik imzanın yaygınlaştırılması, etkin kullanılması ve  güvenliğin artırılması BTK'nin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Özel şirket ve kamu kurumlarının birçoğunda uygulanmaya başlanan mobil  ve elektronik imza sayesinde, elektronik ortamda gerçekleşen dilekçe ve  yazışmalarda ıslak imza dönemi sona erdi. Başka bir elektronik veriye eklenen  veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla  kullanılan elektronik imza, ıslak imza ile eşdeğer olarak bilgisayarla yapılan  işlemlerde kullanılıyor. Elektronik imzanın atılabilmesi için kişiye ait bir  Nitelikli Elektronik Sertifika'nın olması gerekiyor.

Elektronik imzanın, mobil imza yetkisi verilen GSM operatörlerinin SIM  kartlarına yüklenmesi olarak tanımlanan mobil imza ise herhangi bir işlemin  onaylanması için istenilen ıslak imza yerine geçiyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:52100.015
Değişim :  -0,14% |  -144,12
Açılış :  100.008  
Önceki Kapanış :  100.159  
En Yüksek
100.380 En Düşük
99.564
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TLMAN 11,88 11.695.669 % 10,00  
EPLAS 15,73 37.264 % 10,00  
ISBTR 42.361,10 127.083 % 10,00  
MEGAP 5,06 4.843.381 % 10,00  
UMPAS 0,88 78.364 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4780 8,5205 % -0,38  
Frank 7,1316 7,1746 % -0,19  
Riyal 1,8481 1,8574 % -0,16  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.718 1,63  
Altın Gr. 384 384 -0,82  
Cumhuriyet 2.472 2.513 -5,80  
Tam 2.545 2.578 -5,80  
Yarım 1.242 1.260 -2,90  
Çeyrek 621 630 -1,40  
Gümüş.Ons 15,55 15,59 -0,01  
Gümüş Gr. 3,48 3,48 -0,01  
B. Petrol 30,00 30,00 0,81  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru