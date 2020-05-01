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Mobilya sektörü yılın ikinci yarısından umutlu

01.05.2020 11:16

Son güncelleme : 01.05.2020 11:43
Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, Ramazan Bayramı`ndan sonra yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin beklendiğini belirterek, "İnşallah bayramdan sonra tam gaz, tam kapasite çalışırız. Gece gündüz çalışır bu açığı kapatırız. Yeter ki şu salgından bir kurtulalım. Gerekirse işletmelerimizi çift vardiya yapıp geceleri de çalışır, ihracatımızı yaparız" dedi.



AA

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin ilk iş gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamasıyla mobilya sektöründe  KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirildiğini hatırlattı.

Bu indirim sayesinde sektörde 2020 yılı için güzel beklentiler oluştuğunu dile getiren Balcı, ancak Kovid-19'un Türkiye'de de yayılmasının  ardından ortaya farklı bir tablo çıktığını söyledi.

Balcı, mobilya sektöründe de salgın nedeniyle durgunluk yaşandığını,  buna rağmen işçi çıkarmayı akıllarının ucundan bile geçirmediklerini  vurgulayarak, sektörün nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Devletin kısa çalışma ödeneği desteği sağladığını hatırlatan Balcı,  "Bu destekten sektördeki firmalarımız ve biz yararlanıyoruz. Bu destek bütün  işverenler için çok iyi oldu. İstihdamı devam ettirmek için elimizden geleni  yapıyoruz. İşçi çıkarmıyoruz." diye konuştu.

"KAMU BANKALARI ESNAFA VE KOBİ'LERE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Balcı, salgın nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini dile  getirerek, Türkiye'nin bu dönemi devlet-millet dayanışmasıyla atlatacağını  belirtti.

Salgın sürecinde hükümetin çok önemli ekonomik destek paketleri  açıkladığını söyleyen Balcı, şöyle devam etti:

"Mobilya sektörü yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan bir sektördür.  Yaşadığımız bu süreçte bizler istihdam kaybı olmaması için elimizi taşın altına  koyuyoruz. Mobilya sektörü ham madde, üretim, satış ve lojistik gibi çok geniş  bir pazardan oluşuyor ve çoğunlukla alım satımlar vadeyle yapılıyor. Bugünlerde  bankalara da çok iş düşüyor. Bu süreçte özellikle kamu bankaları esnafa ve  KOBİ'lere çok yardımcı oluyor ancak özel bankalar bu konuda biraz çekimser  davranıyor, işi biraz yokuşa vuruyor. Bu süreçte herkesin elini taşın altına  koyması lazım. Bu süreci birlik, beraberlik ve dayanışmayla atlatabiliriz."

"ÇİFTE BAYRAM YAPMAYI UMUYORUZ"

Balcı, Kovid-19 vaka sayısının azalmasıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın açıkladığı gibi Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yapmayı umduklarını  belirterek, "Bayramdan sonra virüsün etkisini kaybedeceğine inanıyoruz. İnşallah  bayramdan sonra tam gaz, tam kapasite çalışırız. Gece gündüz çalışır bu açığı  kapatırız. Yeter ki şu salgından bir kurtulalım. Gerekirse işletmelerimizi çift  vardiya yapıp geceleri de çalışır, ihracatımızı yaparız." dedi.




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