Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s, Suudi Arabistan`ın "A1" seviyesindeki kredi notunu korurken, görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.
Moody`s S. Arabistan`ın görünümünü düşürdü
02.05.2020 09:52
Son güncelleme : 02.05.2020 09:52
AA
Moody's tarafından yapılan açıklamada, hızla yayılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomik görünümde keskin bir bozulmaya neden olduğu ve buna bağlı olarak düşüş gösteren petrol fiyatlarının piyasalarda benzeri görülmemiş bir şok yarattığı ifade edildi.
Suudi Arabistan'ın "A1" seviyesindeki kredi notunun korunduğu belirtilen açıklamada, ülkenin görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.
Açıklamada, negatif görünümün, küresel petrol talebindeki ağır şok, Kovid-19 nedeniyle düşen petrol fiyatları
ve Suudi Arabistan'ın gelir kaybıyla borç yükünü orta vadede hangi ölçüde telafi edebileceğine ilişkin belirsizlikten kaynaklanan ülkenin mali gücüne yönelik aşağı yönlü riskleri yansıttığı aktarıldı.
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|% 0,00
|
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|
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|% 0,00
|
|GARAN
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|Alış
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|%
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|0,0000
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|Satış
|%
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|383
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