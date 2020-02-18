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Moody`s`den koronavirüs uyarısı! Yavaşlatabilir...

18.02.2020 14:09

Son güncelleme : 18.02.2020 14:09
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.



AA

Moody's'ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının Asya-Pasifik bölgesinde talep azalmasına ve tedarik kanallarının bozulmasına yol açmasının beklendiği kaydedildi.

Söz konusu gelişmelerin bölgede ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olmasının öngörüldüğü, olumsuz etkilerin en çok turizm ve ticarette kendisini  hissettireceği belirtilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinde salgının şokunun 2019'da görülen büyümedeki yavaşlamanın hemen arkasından geldiği aktarıldı.

Çin'in büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 5,8'den yüzde 5,2'ye  düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, büyümedeki azalmanın kısa vadeli ciddi  ekonomik sonuçları olabileceği, Asya-Pasifik bölgesinde zincirleme bir etki  yaratabileceği vurgulandı.

Güney Kore için ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,1'den yüzde 1,9'a  çekildiği belirtilen açıklamada, salgının oluşturduğu ortam nedeniyle ilerleyen  dönemde Güney Kore bankalarının varlık kalitelerinin gelişmelerden  etkilenebileceği aktarıldı.

Açıklamada, Güney Kore'de büyük şirketlerin yardım talebinde bulunması ve otoritelerin daha agresif likidite önlemleri uygulaması durumunda Güney Kore  bankalarının daha büyük ölçekli risklerle karşılaşabileceğine dikkati çekildi.




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