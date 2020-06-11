Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Moody`s`ten İngiltere`ye anlaşmasız ayrılık uyarısı

11.06.2020 09:07

Son güncelleme : 11.06.2020 09:07
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody`s, İngiltere`nin Avrupa Birliği`nden (AB) anlaşmasız ayrılmasının kırılgan olan İngiliz ekonomisindeki bozulmayı artırabileceğini belirtti.



AA

Moody's'ten yapılan açıklamada, İngiliz ekonomisinin halihazırda yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kırılgan olduğu bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin AB ile gelecekte kurulacak ilişkiye dair bir anlaşmaya varmadan ayrılmasının olumsuzlukları artırabileceği vurgulandı.

İngiltere'nin aralık ayı sonunda tamamlanacak geçiş süresini uzatmadan  ya da herhangi bir anlaşmaya varmadan birlikten ayrılmasının en çok otomotiv,  havacılık, kimya endüstrilerini olumsuz yönde etkilemesinin beklendiği aktarılan  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anlaşmasız ayrılık, salgının ardından İngiltere'nin son yüzyılda  yaşayacağı en derin resesyondan toparlanmasını ciddi şekilde etkiler. 2020'nin  sonunda anlaşmasız ayrılık olursa İngiliz ekonomisi beklenenin üzerinde daralır.  Ayrıca, bu durumda İngiliz ekonomisinin direnci, yüksek kamu borcu, yüksek  işsizlik ve düşük yatırımlar nedeniyle azalır."

Açıklamada, Moody's'in temel tahmininin ise İngiltere ve AB arasında  kısmi de olsa bu yılın sonuna kadar bir anlaşmanın yapılması olduğu belirtildi.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.779
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  109.600  
Önceki Kapanış :  109.779  
En Yüksek
110.410 En Düşük
109.392
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAALT 88,00 40.115.723 % 10,00  
EGCYO 1,65 1.930.258 % 10,00  
ISBIR 976,60 1.242.252 % 9,99  
RTALB 24,92 4.074.694 % 9,97  
DAGHL 9,60 2.681.999 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5631 8,6061 % -0,52  
Frank 7,1438 7,1868 % -0,06  
Riyal 1,8023 1,8114 % 0,17  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.728 -11,02  
Altın Gr. 377 377 -1,66  
Cumhuriyet 2.441 2.467 -15,00  
Tam 2.512 2.539 -11,50  
Yarım 1.226 1.237 -5,60  
Çeyrek 613 620 -3,20  
Gümüş.Ons 17,80 17,83 -0,29  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 -0,05  
B. Petrol 40,36 40,36 -1,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru