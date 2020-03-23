ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley`in Ellen Zentner liderliğindeki ekonomistleri, ABD ekonomisinin Covid-19 salgını nedeniyle ikinci çeyrekte yüzde 30.1 daralabileceği uyarısı yaptılar.
Morgan Stanley`den ABD`ye uyarı: Daralabilir!
23.03.2020 13:59
Son güncelleme : 23.03.2020 16:41
DHA
Morgan Stanley ekonomistleri bir hafta önce yaptıkları değerlendirmede ekonominin Nisan-Haziran döneminde yalnızca yüzde 4.0 daralacağını öngörmüşlerdi.
Ellen Zentner liderliğinde yapılan son çalışmada ise, 2'nci çeyrekte tüketimin yüzde 31 azalacağı ve işsizlik oranının yüzde 12.8 olacağı öngörüldü.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin corona virüsün ekonomik etkilerini rahatlatma tasarısının ABD Kongresi tarafından tamamlandığını, tasarının aileler için tek seferlik olmak üzere 3 bin dolar
yardım ve Fed'in ekonomiye destek için 4 trilyon dolar likidite yaratmasını içerdiğini söyledi.
Fox News'a konuşan Mnuchin, ek likidite tedbirlerini Fed'e işletmelere gelecek 90-120 günde daha geniş tabanlı olarak yardım etmesine imkan vereceğini vurguladı.
Tasarının Trump yönetimi tarafından bugün sonuçlandırılacağını ve Kongre'ye gönderileceğini belirten Mnuchin, ilk oylamanın bu gece yapılmasını beklediğini de ifade etti ve "Eğer kriz gelecek 10-12 haftada yatışmaz ise daha fazla adım atılabilir" dedi.
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