Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geldi.
Motorinde 16 kuruşluk artış
07.08.2020 16:30
Son güncelleme : 07.08.2020 16:46
AA
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,14 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,30 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,92 liradan 6,08 liraya, İzmir'de 6,02 liradan 6,18 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:311.035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,21
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.045
En Düşük
985
16:317,2565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
16:318,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0669
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
16:31478,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,39
|Açılış
|: 478,04
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.530.488
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.599.896
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.845.577
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.303.816.295
|% -5,29
|
|ASELS
|15,79
|1.319.210.674
|% 3,41
|
|GARAN
|6,45
|1.227.082.928
|% -0,31
|
|SISE
|5,92
|1.125.222.333
|% 2,96
|
|GUSGR
|5,12
|790.846.621
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|2.303.816.295
|% -5,29
|
|KRDMD
|2,52
|538.850.326
|% -2,70
|
|TSKB
|1,03
|201.423.210
|% -0,96
|
|GARAN
|6,45
|1.227.082.928
|% -0,31
|
|SISE
|5,92
|1.125.222.333
|% 2,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4403
|9,4876
|% -0,29
|
|Frank
|7,9069
|7,9545
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9287
|1,9384
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.049
|2.049
|-14,21
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|3.138
|3.247
|-97,20
|
|Tam
|3.232
|3.429
|-31,50
|
|Yarım
|1.569
|1.631
|-46,30
|
|Çeyrek
|787
|834
|-9,70
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,20
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,09
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|-0,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:46DOGUB
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 009, 038 adet işlem
-
16:45UMPAS
Yüzde -7.04 oranında düşüşle 0.66 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 605 adet işlem
-
16:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.19 ) 1, 169
-
16:44XU100
Endeks 1, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 19, 527.00 milyon TL de
-
16:44TATGD
Yüzde -4.00 oranında düşüşle 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 307, 154 adet işlem