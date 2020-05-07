Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş indirime gidilecek.
Motorinde 7 kuruş indirim
07.05.2020 16:28
Son güncelleme : 07.05.2020 16:40
AA
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,23 lira
olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,22 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,32 liradan 5,25 liraya inecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar
kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
16:2498.852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 280,57
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
16:247,1733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0259
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,2700
En Düşük
7,0706
16:247,7511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,8587
En Düşük
7,6310
16:24391,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,04
|Açılış
|: 391,34
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.965.043
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.339.257
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|521.767
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,98
|21.218.410
|% -8,22
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|9,97
|20.848.854
|% -6,38
|
|RAYSG
|7,50
|49.638.996
|% -4,21
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|1.190.642.007
|% 6,45
|
|GARAN
|8,07
|990.223.064
|% 0,00
|
|THYAO
|10,66
|567.226.812
|% 0,95
|
|SASA
|9,20
|535.749.901
|% 2,56
|
|PETUN
|22,12
|370.194.397
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,64
|1.190.642.007
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,13
|281.169.710
|% 0,95
|
|GARAN
|8,07
|990.223.064
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,16
|331.043.503
|% -0,94
|
|PETKM
|3,60
|351.087.051
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8471
|8,8914
|% -0,14
|
|Frank
|7,3435
|7,3877
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9100
|1,9196
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,32
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.567
|18,00
|
|Tam
|2.586
|2.634
|18,40
|
|Yarım
|1.262
|1.287
|9,00
|
|Çeyrek
|629
|644
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|15,06
|15,08
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|31,70
|31,70
|1,98
|
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