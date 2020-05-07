Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
Motorine indirim geliyor!
07.05.2020 10:22
Son güncelleme : 07.05.2020 10:22
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.
Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.
10:0798.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -257,40
|Açılış
|: 98.580
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|Önceki Kapanış
|: 98.571
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98.580
En Düşük
97.800
10:077,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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7,2500
En Düşük
7,1808
10:077,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,8370
En Düşük
7,7461
10:07392,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,98
|Açılış
|: 392,27
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|Önceki Kapanış
|: 390,30
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393,34
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|4.742.431
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|842.264
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|177.096
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|PKENT
|156,00
|104.703
|% -8,24
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|TSPOR
|4,91
|7.194.075
|% -5,58
|
|KRDMD
|2,56
|122.508.741
|% 3,23
|
|GUSGR
|3,21
|35.175.834
|% 0,63
|
|GARAN
|8,02
|22.167.516
|% -0,62
|
|MGROS
|29,28
|15.975.539
|% -0,48
|
|PETKM
|3,58
|10.738.824
|% 0,28
|
|KRDMD
|2,56
|122.508.741
|% 3,23
|
|GUSGR
|3,21
|35.175.834
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,12
|7.758.300
|% 0,47
|
|KARSN
|1,83
|6.120.333
|% -0,54
|
|IEYHO
|0,57
|1.878.160
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9403
|8,9852
|% 0,92
|
|Frank
|7,3932
|7,4377
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9216
|1,9312
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|4,53
|
|Altın Gr.
|393
|393
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.566
|17,40
|
|Tam
|2.585
|2.633
|17,80
|
|Yarım
|1.262
|1.287
|8,70
|
|Çeyrek
|629
|644
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,03
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|29,29
|29,29
|-0,43
|