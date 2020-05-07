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Motorine indirim geliyor!

07.05.2020 10:22

Son güncelleme : 07.05.2020 10:22
Akaryakıt sektörü yetkililerinden alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısı itibarıyla 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.



Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.

Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.




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