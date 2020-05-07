Motorine indirim geliyor!















Küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyor.Milliyet.com.tr'nin akaryakıt sektörü yetkililerinden aldığı bilgiye göre bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.