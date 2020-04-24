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Nabiullina: Ekonomi ikinci çeyrekte küçülebilir

24.04.2020 17:43

Son güncelleme : 24.04.2020 17:43
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 8 küçüleceği öngörüsünde bulunarak, "Yeni tip corona virüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirlerin bu yılın ikinci çeyreğinde önemli oranda kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.



AA

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, başkent Moskova’da video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında Rus ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Rus ekonomisinde toparlanmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde  başlayacağını ifade eden Nabiullina, “Ne küresel ekonomi ne de Rus ekonomisi  salgın öncesi seviyelere tek çeyrekte dönemez. Bu nedenle Rus ekonomisindeki  büyüme oranları 2021’in ilk çeyreğine kadar negatif kalacak.” diye konuştu.

Salgının ekonomi üzerindeki etkisinin en çok bu yılın ikinci  çeyreğinde hissedileceğine işaret eden Nabiullina, “İkinci çeyrekte ekonominin  yüzde 8 küçüleceğini tahmin ediyoruz. Sonrasında ekonomi kademeli olarak  toparlayacak. Toparlanma üçüncü çeyrekte başlarsa bu yıl resesyon görmeyebiliriz. Kovid-19’a yönelik alınan tedbirlerin bu yılın ikinci çeyreğinde önemli oranda  kaldırılmasını bekliyoruz.” dedi.

İhracattaki düşüşü, Rus ekonomisindeki küçülmenin ana nedeni olarak  gösteren Nabiullina, “İhracattaki düşüş yüzde 10 ila 15’i bulabilir. Hükümet, ekonomiyi desteklemek için ekstra adımlar atabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Nabiullina, politika faizini 100 baz puan daha indirmek için alan  bulunduğunu sözlerine ekledi.

Rusya Merkez Bankası, bugün aldığı kararla, politika faizini Şubat  2014’ten bu yana ilk defa yüzde 5,5 seviyesine düşürmüştü.





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