New York merkezli özel hisse senetleri borsası Nasdaq Stock Market ve Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Dubai Altın ve Emtia Borsası (DGCX), Pazartesi günü teknolojik işbirliği anlaşması imzaladılar.
Nasdaq ve Dubai Altın Borsası teknoloji anlaşması imzaladı
10.08.2020 14:47
Son güncelleme : 10.08.2020 15:09
DHA
Anlaşmaya göre, Nasdaq Dubai merkezli finansal ve emtia türevleri borsası DGCX'e entegre piyasa düzenleyici teknolojileri sağlayacak.
Konuyla ilgili resmi açıklamada, Nasdaq'ın gerçek zamanlı takas çözümleri, Dubai Altın
ve Emtia Borsası'na, yüksek hızlı çoklu varlık sınıfı takas, kapatma ve risk yönetimi sistemleri sağlayacağı belirtildi.
Nasdaq Yazılım ve Piyasa Operatörleri ve Yeni Pazarlar yöneticisi Paul McKeown, Dubai Altın ve Emtia Borsası'nın Ortadoğu'da önde gelen bir emtia türev borsası ve takas merkezi olarak konumlarını güçlendirmesini desteklemeyi hedeflediklerini vurguladı.
Dubai Altın ve Emtia Borsası, Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki ilk türev borsası olarak Kasım 2005'te faaliyetlerine başladı.
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|
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|
|KRDMD
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|% -0,38
|
|GUSGR
|5,61
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|% 2,37
|
|SKBNK
|1,36
|153.928.168
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
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|
|Sterlin
|9,5155
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|% 0,30
|
|Frank
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|Riyal
|1,9467
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|% 0,44
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|Alış
|Satış
|%
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|2.035
|2.035
|-0,20
|
|Altın Gr.
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|478
|0,93
|
|Cumhuriyet
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|3.244
|-40,00
|
|Tam
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|1.536
|1.578
|-18,02
|
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|Gümüş.Ons
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