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`Negatif faizleri kullanmayı düşünmüyoruz`

07.08.2020 13:52

Son güncelleme : 07.08.2020 13:52
İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, negatif faizleri bu aşamada kullanmayı düşünmediklerini bunun yerine, niceliksel genişleme gibi diğer politika araçlarını denediklerini söyledi.



DHA

Ramsden, BoE politika faizlerinin Kasım ayında hangi düzeyde olacağına ilişkin bilgi vermekten kaçınırken, negatif faizlerin ise "artık alet çantasında" olduklarını vurguladı.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, Birleşik Krallık'ın Covid-19 kaynaklı krizden çıkışının öngörülenden daha uzun sürebileceğini vurgulayan Ramsden, bu sürecin aşağıya inişten daha yumuşak olacağını söyledi.

BoE Para Politikası Komitesi (Monetary Policy Committee - MPC) Perşembe günü politika faizlerini yüzde 0.10 düzeyinde sabit tutmaya oybirliğiyle karar verdi.

BoE'nin konuyla ilgili açıklamasında, ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğuna işaret edilerek, ekonomiye ilişkin gelişmelerin de büyük ölçüde Covid-19 pandemisindeki gelişmelere bağlı olacağı vurgulandı.

Komitenin durumu yakından izlemeye devam edeceği ve para politikasını, Covid-19 pandemisinin etkilerini hafifletecek şekilde düzenlemeye hazır durumda olacağının altı çizildiği açıklamada, "Para Politikası Komitesi, hedeflerine ulaşmak için yapılabilecek olası tüm adımları gözden geçirecektir" denildi.

BoE açıklamasında, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) görünümünün riskleri olumsuz yönde etkilediğinin değerlendirildiği de eklendi.




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