New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York borsası açılışta karışık seyretti
19.05.2020 16:57
Son güncelleme : 19.05.2020 17:12
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,7 azalışla 24.434,92 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.945,54 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,3 artışla 9.263,79 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmasındaki olumlu gelişmelerle dün iyimser bir havanın hakim olduğu piyasalar, bugün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın Kovid-19 salgınına karşı alınan ekonomik önlemlere ilişkin ABD Senatosu'nda yapacağı sunumları takip edecek.
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7787
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1068
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,7515
18:057,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -0,1004
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,3963
18:05379,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,43
|Açılış
|: 379,23
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|DARDL
|9,39
|2.811.730
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2716
|8,3130
|% -1,20
|
|Frank
|6,9573
|6,9992
|% -1,46
|
|Riyal
|1,7993
|1,8083
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|7,22
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-4,54
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.496
|-14,80
|
|Tam
|2.518
|2.561
|-15,10
|
|Yarım
|1.229
|1.252
|-7,40
|
|Çeyrek
|615
|626
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|17,38
|17,42
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,02
|
|B. Petrol
|35,06
|35,06
|0,25
|