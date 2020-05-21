New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York borsası açılışta karışık seyretti
21.05.2020 17:24
Son güncelleme : 21.05.2020 17:37
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalışla 24.544,06 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 2.970 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,05 artışla 9.380,26 puandan işlem görmeye başladı.
17:21102.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 467,06
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.227
En Düşük
102.149
17:216,8045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0126
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8162
En Düşük
6,7803
17:217,4613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4876
En Düşük
7,4292
17:21377,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -4,19
|Açılış
|: 377,51
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
376,99
BIST En Aktif Hisseler
|GEDZA
|9,68
|23.889.866
|% 10,00
|
|AYCES
|31,08
|1.336.341
|% 9,98
|
|JANTS
|68,35
|25.651.541
|% 9,98
|
|CMENT
|35,56
|2.651.594
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.540.824
|% 9,96
|
|MRDIN
|5,98
|330.629.224
|% -11,67
|
|EKIZ
|12,33
|8.421.785
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|126.557.504
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|2.191.580
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|4.253.081
|% -9,98
|
|ASELS
|29,62
|844.718.020
|% 0,07
|
|GARAN
|7,61
|837.627.685
|% -1,30
|
|THYAO
|11,10
|823.058.846
|% 2,02
|
|GUSGR
|3,29
|561.579.871
|% -0,60
|
|AVOD
|3,18
|391.964.960
|% 6,71
|
|EKGYO
|1,37
|297.873.968
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,29
|561.579.871
|% -0,60
|
|IHLGM
|1,20
|175.875.405
|% 0,84
|
|KRDMD
|2,48
|342.572.523
|% 1,64
|
|AVOD
|3,18
|391.964.960
|% 6,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2969
|8,3385
|% 0,12
|
|Frank
|6,9912
|7,0333
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8048
|1,8139
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-20,47
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.478
|-24,90
|
|Tam
|2.515
|2.542
|-25,50
|
|Yarım
|1.227
|1.243
|-12,50
|
|Çeyrek
|614
|622
|-6,20
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,13
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|-0,09
|
|B. Petrol
|36,67
|36,67
|0,92
|