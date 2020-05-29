New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.
New York borsası açılışta karışık seyretti
29.05.2020 17:02
Son güncelleme : 29.05.2020 17:02
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalışla 25.259,41 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalarak 3.020,80 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 9.375,65 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, ABD ile Çin arasında gerilim nedeniyle dalgalı bir seyir izleyen piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili düzenleyeceği basın toplantısını ve iki ülke arasındaki gelişmeleri takip edeceğini belirtiyor.
Başkan Trump'ın düzenleyeceği toplantının içeriğine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamasına rağmen, iki ülke arasındaki tansiyonu artırabileceği ve küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceği konusunda endişe duyuluyor.
16:46105.309
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -51,19
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
16:466,8418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8418
En Düşük
6,8095
16:467,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0577
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
16:46380,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,94
|Açılış
|: 380,37
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,91
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|10.116.123
|% 10,00
|
|FENER
|11,83
|199.770.760
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.486.364
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.303.758
|% 9,89
|
|DAGHL
|6,80
|1.143.607
|% 9,85
|
|TUKAS
|8,55
|640.382.169
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.010.480
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|133.890
|% -9,99
|
|GARAN
|7,91
|1.357.647.919
|% 1,67
|
|THYAO
|12,42
|793.611.992
|% -2,05
|
|TUKAS
|8,55
|640.382.169
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,31
|615.282.753
|% 7,12
|
|TSPOR
|5,64
|444.615.103
|% 5,03
|
|TSKB
|1,11
|208.786.822
|% 5,71
|
|GSRAY
|3,31
|615.282.753
|% 7,12
|
|YKBNK
|2,29
|422.778.369
|% 3,15
|
|EKGYO
|1,45
|269.873.196
|% 0,69
|
|GARAN
|7,91
|1.357.647.919
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4257
|8,4680
|% 0,68
|
|Frank
|7,0769
|7,1195
|% 0,57
|
|Riyal
|1,8160
|1,8251
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|8,33
|
|Altın Gr.
|380
|381
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.498
|24,70
|
|Tam
|2.541
|2.567
|17,70
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|12,40
|
|Çeyrek
|620
|627
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,10
|
|B. Petrol
|35,26
|35,26
|-0,77
|