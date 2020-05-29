Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası açılışta karışık seyretti

29.05.2020 17:02

Son güncelleme : 29.05.2020 17:02
New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.



AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve  yüzde 0,56 azalışla 25.259,41 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 azalarak 3.020,80 puana gerilerken, Nasdaq  endeksi yüzde 0,07 artışla 9.375,65 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında gerilim nedeniyle dalgalı bir seyir  izleyen piyasaların, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilgili düzenleyeceği  basın toplantısını ve iki ülke arasındaki gelişmeleri takip edeceğini belirtiyor.

Başkan Trump'ın düzenleyeceği toplantının içeriğine ilişkin herhangi  bir detay paylaşılmamasına rağmen, iki ülke arasındaki tansiyonu artırabileceği  ve küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabileceği konusunda endişe duyuluyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:46105.309
Değişim :  -0,05% |  -51,19
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669 En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 10.116.123 % 10,00  
FENER 11,83 199.770.760 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.486.364 % 9,93  
TSGYO 3,11 21.303.758 % 9,89  
DAGHL 6,80 1.143.607 % 9,85  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4257 8,4680 % 0,68  
Frank 7,0769 7,1195 % 0,57  
Riyal 1,8160 1,8251 % 0,40  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 8,33  
Altın Gr. 380 381 4,13  
Cumhuriyet 2.468 2.498 24,70  
Tam 2.541 2.567 17,70  
Yarım 1.240 1.253 12,40  
Çeyrek 620 627 6,10  
Gümüş.Ons 17,69 17,73 0,35  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,10  
B. Petrol 35,26 35,26 -0,77  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru