New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York borsası açılışta karışık seyretti
10.06.2020 17:02
Son güncelleme : 10.06.2020 17:02
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,46 azalışla 27.147,85 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,08 azalarak 3.205,10 puandan işlem görmeye başladı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,63 artışla 10.016,23 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek açılışını gerçekleştirdi.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan ve bugün sona erecek Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararları takip edecek.
Fed'in yüzde 0-0,25 aralığındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceği öngörülürken, bankanın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana ilk kez ekonomik tahminlerini paylaşması bekleniyor.
16:47110.328
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.091,43
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
16:476,7944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7738
16:477,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7338
En Düşük
7,6879
16:47376,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 376,25
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
376,60
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,65
|1.542.121
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|928.763
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|3.952.885
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.438.688
|% 9,97
|
|TLMAN
|15,90
|36.402.206
|% 9,96
|
|FORMT
|3,97
|910.329
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|303.873
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|1.877.183
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,78
|694.404
|% -5,82
|
|BRMEN
|1,58
|23.751.859
|% -4,82
|
|EKGYO
|1,95
|1.254.871.875
|% 4,28
|
|ASELS
|32,40
|852.334.379
|% 2,40
|
|GARAN
|8,23
|814.187.475
|% 0,61
|
|THYAO
|12,74
|625.331.852
|% 1,03
|
|GUSGR
|4,03
|551.318.250
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,95
|1.254.871.875
|% 4,28
|
|IHLGM
|1,52
|400.048.303
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,79
|180.617.235
|% 5,33
|
|ISGYO
|1,93
|314.073.492
|% 6,04
|
|GUSGR
|4,03
|551.318.250
|% 9,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6296
|8,6729
|% 0,09
|
|Frank
|7,1536
|7,1967
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8038
|1,8129
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|9,67
|
|Altın Gr.
|376
|376
|1,67
|
|Cumhuriyet
|2.437
|2.465
|9,50
|
|Tam
|2.509
|2.533
|6,10
|
|Yarım
|1.224
|1.235
|4,80
|
|Çeyrek
|612
|618
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,91
|0,08
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-0,77
|
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