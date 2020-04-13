New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
13.04.2020 18:08
Son güncelleme : 13.04.2020 18:21
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,3 azalışla 23.698,93 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 2.778,48 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 değer kaybıyla 8.127,69 puandan işlem görmeye başladı.
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
97.312
En Düşük
95.019
18:056,7951
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0980
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7972
En Düşük
6,7014
18:057,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0958
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
18:05371,53
En Yüksek
|Değişim
|: 2,21%
|| 8,05
|Açılış
|: 371,53
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
371,68
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|12,32
|18.834.880
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|365.883.264
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.551.512
|% 10,00
|
|AVGYO
|1,54
|34.169.005
|% 10,00
|
|DOKTA
|24,86
|3.447.779
|% 10,00
|
|METAL
|0,84
|266.537
|% -9,68
|
|PRZMA
|4,39
|42.161.320
|% -9,11
|
|ETYAT
|1,31
|4.174.938
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,59
|109.295.731
|% -6,50
|
|ROYAL
|1,73
|760.311
|% -6,49
|
|THYAO
|10,20
|1.764.313.574
|% 4,08
|
|GARAN
|8,49
|1.123.423.941
|% -1,62
|
|PGSUS
|56,00
|910.445.433
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|510.464.484
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|501.024.819
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|501.024.819
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,03
|363.237.764
|% -1,46
|
|THYAO
|10,20
|1.764.313.574
|% 4,08
|
|CEMAS
|1,03
|145.251.558
|% 9,57
|
|ODAS
|1,48
|193.766.563
|% 3,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4700
|8,5125
|% 1,86
|
|Frank
|6,9904
|7,0325
|% 1,22
|
|Riyal
|1,8019
|1,8110
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|12,79
|
|Altın Gr.
|371
|371
|7,31
|
|Cumhuriyet
|2.372
|2.429
|49,30
|
|Tam
|2.438
|2.500
|54,50
|
|Yarım
|1.186
|1.216
|24,70
|
|Çeyrek
|595
|608
|12,60
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,23
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,84
|31,84
|0,36
|