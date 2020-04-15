New York borsası güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
15.04.2020 17:02
Son güncelleme : 15.04.2020 17:28
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,2 azalışla 23.600,72 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 2,3 düşüşle 2.780,33 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 değer kaybıyla 8.355,96 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.
ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar martta aylık yüzde 8,7 azalırken, sanayi üretimi yüzde 5,4 düşüş kaydetti.
17:1296.487
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -2.063,00
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
17:126,8987
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0823
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9058
En Düşük
6,8079
17:127,5112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0258
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5161
En Düşük
7,4578
17:12381,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,90
|Açılış
|: 381,66
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
383,02
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.204.997
|% 10,00
|
|SANFM
|7,92
|14.444.685
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|199.443
|% 10,00
|
|MGROS
|28,86
|562.767.578
|% 9,98
|
|PETUN
|14,90
|81.045.649
|% 9,96
|
|DOCO
|397,80
|171.307.865
|% -10,00
|
|CLEBI
|86,15
|71.290.509
|% -9,98
|
|DOKTA
|24,30
|2.034.518
|% -9,93
|
|IHEVA
|2,09
|83.402.448
|% -9,91
|
|BMELK
|1,91
|864.270
|% -9,91
|
|THYAO
|10,52
|2.131.375.007
|% -3,49
|
|PGSUS
|57,40
|1.989.604.735
|% -6,82
|
|ASELS
|26,30
|1.611.016.504
|% -3,59
|
|GARAN
|8,28
|892.512.606
|% -3,50
|
|TSPOR
|5,47
|806.973.370
|% 5,19
|
|THYAO
|10,52
|2.131.375.007
|% -3,49
|
|YKBNK
|1,95
|340.130.951
|% -4,41
|
|MNDRS
|1,50
|236.603.010
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,03
|161.807.200
|% -6,36
|
|TSPOR
|5,47
|806.973.370
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5750
|8,6180
|% -0,06
|
|Frank
|7,0912
|7,1339
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8288
|1,8380
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,22
|
|Altın Gr.
|381
|382
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.504
|23,70
|
|Tam
|2.511
|2.577
|24,30
|
|Yarım
|1.221
|1.254
|11,80
|
|Çeyrek
|613
|627
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,11
|28,11
|-1,49
|
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