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New York borsası düşüşle açıldı

15.04.2020 17:02

Son güncelleme : 15.04.2020 17:28
New York borsası güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,2 azalışla 23.600,72 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,3 düşüşle 2.780,33 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,9 değer kaybıyla 8.355,96 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'de yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar martta aylık  yüzde 8,7 azalırken, sanayi üretimi yüzde 5,4 düşüş kaydetti.






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