New York borsası düşüşle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,2 azalışla 23.600,72 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 2,3 düşüşle 2.780,33 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 değer kaybıyla 8.355,96 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle kötü gelen ekonomik veriler etkili oldu.ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar martta aylık yüzde 8,7 azalırken, sanayi üretimi yüzde 5,4 düşüş kaydetti.