New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
04.05.2020 16:50
Son güncelleme : 04.05.2020 17:11
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1 azalışla 23.581,55 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 2.815,6 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.555,32 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden alevleneceğine ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ve Çin'den yapılan ithalata yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürmüştü.
16:5598.658
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -2.452,01
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.306
16:557,0498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0412
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0502
En Düşük
6,9956
16:557,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7116
En Düşük
7,6562
16:55387,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 3,88
|Açılış
|: 387,39
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
387,60
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|MRDIN
|6,16
|24.455.315
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,83
|610.021.216
|% 10,00
|
|DOBUR
|8,69
|7.233.816
|% 10,00
|
|GLRYH
|11,44
|2.206.273
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|29.315.654
|% 9,99
|
|ULUUN
|11,43
|1.756.322
|% -10,00
|
|DEVA
|14,58
|2.737.410
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|642.511
|% -10,00
|
|TKURU
|12,15
|291.632
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|1.706.298
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,78
|845.397.381
|% 7,75
|
|TSPOR
|5,83
|610.021.216
|% 10,00
|
|GARAN
|8,12
|492.209.156
|% -2,64
|
|ASELS
|26,42
|334.532.233
|% -2,65
|
|THYAO
|10,50
|298.224.569
|% -1,78
|
|GSRAY
|2,78
|845.397.381
|% 7,75
|
|BJKAS
|2,26
|244.487.955
|% 5,61
|
|TSPOR
|5,83
|610.021.216
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|295.192.459
|% 4,56
|
|ODAS
|1,77
|183.691.308
|% -1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7370
|8,7808
|% 0,08
|
|Frank
|7,2808
|7,3247
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8702
|1,8796
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|5,24
|
|Altın Gr.
|387
|387
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.531
|17,60
|
|Tam
|2.554
|2.593
|18,10
|
|Yarım
|1.239
|1.268
|8,80
|
|Çeyrek
|621
|634
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|14,80
|14,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,59
|26,59
|0,15
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TTKOM, TUPRS
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2505, 44 kaybederek (% -2.64 ) 92, 400
-
17:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, MMCAS, SODSN, EGCYO, COSMO, YONGA, IZTAR, TACTR, EGCEY
-
17:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HALKS, DARDL, VANGD, RODRG, KERVN, UZERB, AKSGY, TKURU
-
17:03
MMCAS, EGCEY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında