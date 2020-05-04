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New York borsası düşüşle açıldı

04.05.2020 16:50

Son güncelleme : 04.05.2020 17:11
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve  yüzde 1 azalışla 23.581,55 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7'lik değer kaybıyla 2.815,6 puandan ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,5 düşüşle 8.555,32 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD ve Çin arasındaki ticaret  geriliminin yeniden alevleneceğine ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19'un Çin'in Vuhan kentindeki bir  laboratuvardan çıktığına ilişkin kanıtları gördüğünü ve Çin'den yapılan ithalata  yönelik yeni gümrük vergileri getirebileceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Kovid-19 virüsünün Çin'in Vuhan  kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri  sürmüştü.




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