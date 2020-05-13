New York borsası, güne düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
13.05.2020 17:10
Son güncelleme : 13.05.2020 17:10
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,1 azalışla 23.702,16 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,9'luk değer kaybıyla 2.864,51 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,7 düşüşle 9.006,05 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmeleri etkili oldu.
Powell, ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin ve aşağı yönlü risklerin olduğunu belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla ilave önlemlerin gerekebileceğinin sinyalini verdi. Negatif faiz tartışmalarına da değinen Powell, Fed'in şu an için bunu düşünmediğini ifade etti.
16:55100.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 945,19
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
16:556,9749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0231
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
16:557,5808
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0136
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5722
16:55383,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,41
|Açılış
|: 383,58
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.326.447
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.013.918
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|881.273
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|150.253
|% 10,00
|
|RODRG
|2,53
|791.250
|% 10,00
|
|GYHOL
|29,02
|86.468.165
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|850.620
|% -9,98
|
|KSTUR
|35,30
|39.925
|% -9,49
|
|IZFAS
|2,35
|2.332.327
|% -9,27
|
|SERVE
|4,64
|798.181
|% -7,94
|
|ASELS
|28,86
|1.659.837.797
|% 5,25
|
|KRDMD
|2,48
|553.595.890
|% 3,77
|
|THYAO
|10,68
|539.582.239
|% 0,38
|
|ECILC
|5,96
|536.370.122
|% 9,96
|
|GARAN
|7,95
|532.849.258
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,48
|553.595.890
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,30
|179.730.531
|% -0,76
|
|ISFIN
|3,87
|516.206.397
|% 3,75
|
|YKBNK
|2,19
|276.494.376
|% 0,46
|
|ODAS
|1,86
|207.380.644
|% 1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5381
|8,5809
|% -0,17
|
|Frank
|7,1688
|7,2120
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8511
|1,8604
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|5,03
|
|Altın Gr.
|384
|384
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.512
|1,40
|
|Tam
|2.542
|2.577
|1,40
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|0,70
|
|Çeyrek
|620
|630
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,96
|29,96
|-0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 808, 23 artarak (% 0.70 ) 116, 927
-
17:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, KRDMD, THYAO
-
17:05XU100
Endeks 100, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 11, 341.00 milyon TL de
-
17:04KRDMB
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 485, 276 adet işlem
-
17:03KENT
Yüzde 9.99 oranında artışla 307.30 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 594 adet işlem