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New York borsası düşüşle açıldı

13.05.2020 17:10

Son güncelleme : 13.05.2020 17:10
New York borsası, güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve  yüzde 1,1 azalışla 23.702,16 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9'luk değer kaybıyla 2.864,51 puandan ve  Nasdaq endeksi yüzde 0,7 düşüşle 9.006,05 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı  Jerome Powell'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine  ilişkin değerlendirmeleri etkili oldu.

Powell, ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin ve aşağı yönlü  risklerin olduğunu belirterek, ekonomiyi desteklemek amacıyla ilave önlemlerin  gerekebileceğinin sinyalini verdi. Negatif faiz tartışmalarına da değinen Powell,  Fed'in şu an için bunu düşünmediğini ifade etti.




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