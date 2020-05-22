New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
22.05.2020 16:58
Son güncelleme : 22.05.2020 17:23
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 24.474,12 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 2.945,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 9.280,60 puandan işlem görmeye başladı.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve son dönemde yeniden alevlenen ABD ve Çin arasındaki gerilimin piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.
17:07102.652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 3,54
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
17:076,8175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0302
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
17:077,4302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
17:07380,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 3,69
|Açılış
|: 380,89
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.306.998
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.367.054
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.478.062
|% 10,00
|
|YAPRK
|11,15
|26.406.402
|% 9,96
|
|INTEM
|10,61
|8.630.610
|% 9,95
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.123.479
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|36.138.983
|% -9,95
|
|TUPRS
|79,70
|574.559.745
|% 0,76
|
|ECILC
|5,68
|500.368.993
|% 2,53
|
|ASELS
|29,22
|497.210.542
|% -1,15
|
|AVOD
|3,32
|458.435.050
|% 6,41
|
|GARAN
|7,53
|395.384.655
|% -0,92
|
|AVOD
|3,32
|458.435.050
|% 6,41
|
|GUSGR
|3,31
|291.839.705
|% 1,53
|
|ECILC
|5,68
|500.368.993
|% 2,53
|
|KARSN
|1,78
|137.148.556
|% 0,56
|
|IEYHO
|0,64
|47.316.774
|% 3,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2745
|8,3160
|% -0,02
|
|Frank
|6,9891
|7,0312
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8086
|1,8176
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|7,61
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.495
|20,20
|
|Tam
|2.531
|2.560
|20,80
|
|Yarım
|1.235
|1.251
|10,20
|
|Çeyrek
|618
|626
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,76
|3,77
|0,02
|
|B. Petrol
|34,63
|34,63
|-1,44
|