New York borsası düşüşle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 24.474,12 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 2.945,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 9.280,60 puandan işlem görmeye başladı.Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve son dönemde yeniden alevlenen ABD ve Çin arasındaki gerilimin piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.