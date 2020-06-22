New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
22.06.2020 16:52
Son güncelleme : 22.06.2020 17:14
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,42 azalışla 25.763,60 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,33 düşüşle 3.087,85 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kayıpla 9.941,71 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD'de ülkenin özellikle güney kesimlerindeki eyaletlerde Kovid-19'a yakalanan genç sayısının ciddi oranda artış gösterdiğini açıklandı.
Normalleşme sürecine ilk giren eyaletlerden Florida, South Carolina, Georgia ve Texas'ın da aralarında bulunduğu birçok eyalette Kovid-19 vaka sayısının arttığı kaydedildi.
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En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
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|Açılış
|: 114.701
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En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|7,70
|19.046.759
|% 10,00
|
|RTALB
|35,72
|86.863.210
|% 9,98
|
|BAYRK
|9,17
|38.052.245
|% 9,95
|
|GLRYH
|15,36
|30.488.039
|% 9,95
|
|GLBMD
|5,09
|779.278
|% 9,94
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|TSGYO
|3,40
|23.108.917
|% -7,10
|
|GSRAY
|3,03
|300.105.296
|% -6,77
|
|SNPAM
|7,36
|15.988.540
|% -6,60
|
|SONME
|7,02
|5.372.654
|% -6,02
|
|GARAN
|8,53
|2.034.697.800
|% 2,40
|
|VAKBN
|5,40
|1.578.898.834
|% 2,27
|
|HALKB
|6,48
|1.192.484.832
|% 6,06
|
|THYAO
|12,65
|1.188.090.872
|% 1,04
|
|AKBNK
|6,13
|924.955.466
|% 2,34
|
|EKGYO
|1,93
|922.394.592
|% 4,32
|
|VAKBN
|5,40
|1.578.898.834
|% 2,27
|
|GARAN
|8,53
|2.034.697.800
|% 2,40
|
|KRDMD
|2,94
|639.206.626
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,44
|472.126.294
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4806
|8,5231
|% 0,63
|
|Frank
|7,1891
|7,2324
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8200
|1,8291
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|15,33
|
|Altın Gr.
|387
|387
|3,17
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.526
|39,80
|
|Tam
|2.579
|2.590
|38,80
|
|Yarım
|1.257
|1.267
|19,90
|
|Çeyrek
|630
|634
|9,90
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,08
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|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,04
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