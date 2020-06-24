New York borsası düşüşle açıldı













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Açılışta Dow Jones endeksi, 230 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,88 azalışla 25.924,74 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi, yüzde 0,72 düşüşle 3.108,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kayıpla 10.097,49 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip corona virüs (Kovd-19) vaka sayılarındaki artış ve salgında ikinci dalgaya ilişkin artan endişeler etkili oldu.