GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası düşüşle açıldı

19.03.2020 17:18

Son güncelleme : 19.03.2020 17:18
New York borsası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler ve açıklanan ekonomik teşviklere rağmen güne düşüşle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 1 azalışla 19.830,01 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi, yüzde 0,9 düşüşle 2.381,88 puandan ve Nasdaq endeksi, yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,996,45 puandan işlem görmeye başladı.

New York borsası, Kovid-19 salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle çarşamba gününü sert düşüşle tamamlamış ve Dow Jones endeksi son 3 yılda ilk defa kapanışta 20.000 puanın altını görmüştü.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan tedbirler ve açıklanan ekonomik teşviklere rağmen piyasalar, negatif bir seyir izlemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'liler için ücretsiz Kovid-19 testi, ücretli hastalık izni, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, işsizlik sigortasının genişletilmesi ve eyaletlere tıbbi yardımın artırılması gibi düzenlemeleri öngören yasa tasarısını dün onayladı. Yasanın ABD bütçesine 104 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Öte yandan, New York borsasını işleten Intercontinental Exchange, Kovid-19 salgını nedeniyle borsada işlemlerin yapıldığı katın 23 Mart itibarıyla geçici olarak kapatılacağını ve işlemlerin tamamen elektronik ortamda yapılacağını duyurdu.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:0384.981
Değişim :  -0,70% |  -595,45
Açılış :  84.940  
Önceki Kapanış :  85.577  
En Yüksek
86.879 En Düşük
84.072
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISGSY 3,08 36.970.901 % 10,00  
ISFIN 2,86 209.647.091 % 10,00  
MRSHL 35,20 487.798 % 10,00  
TUKAS 8,80 275.903 % 10,00  
OYAYO 3,42 9.252.688 % 9,97  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,5716 7,6096 % 0,77  
Frank 6,6739 6,7141 % 0,11  
Riyal 1,7340 1,7427 % 0,79  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.490 3,81  
Altın Gr. 311 311 1,54  
Cumhuriyet 2.072 2.104 -13,00  
Tam 2.055 2.107 -23,75  
Yarım 993 1.019 -11,49  
Çeyrek 498 510 -5,75  
Gümüş.Ons 12,14 12,17 0,18  
Gümüş Gr. 2,52 2,53 0,03  
B. Petrol 25,75 25,75 0,87  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru