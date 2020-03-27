New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
New York borsası düşüşle açıldı
27.03.2020 16:57
Son güncelleme : 27.03.2020 16:57
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 800 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 3,9 azalışla 21.653,31 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 3,5 düşüşle 2.537,53 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 3,1 değer kaybıyla 7.556,84 puandan işlem görmeye başladı.
16:4188.874
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -2.653,89
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.527
16:416,4464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0509
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,4713
En Düşük
6,3903
16:417,0758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0160
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,1240
En Düşük
7,0479
16:41337,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,77
|Açılış
|: 337,27
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|3,30
|17.206.930
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|367.075.990
|% 10,00
|
|BNTAS
|2,42
|45.988.119
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|216.601.399
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|RTALB
|5,76
|6.512.988
|% -9,86
|
|QNBFL
|116,20
|6.140.538
|% -9,85
|
|GLRYH
|2,40
|4.727.122
|% -9,77
|
|QNBFB
|35,20
|1.469.111
|% -9,04
|
|MTRYO
|4,32
|2.220.731
|% -8,67
|
|THYAO
|8,94
|1.381.276.731
|% -3,35
|
|GARAN
|7,91
|751.896.002
|% -0,38
|
|ASELS
|23,18
|619.171.327
|% -4,45
|
|ECILC
|5,12
|497.657.753
|% 5,57
|
|PGSUS
|34,54
|367.075.990
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,86
|133.468.862
|% 2,38
|
|THYAO
|8,94
|1.381.276.731
|% -3,35
|
|ODAS
|1,28
|175.728.753
|% -3,76
|
|IHLAS
|0,45
|52.386.262
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,87
|212.349.474
|% -3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8557
|7,8951
|% 0,95
|
|Frank
|6,6560
|6,6961
|% 0,64
|
|Riyal
|1,7114
|1,7200
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.627
|-3,90
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,31
|14,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,05
|
|B. Petrol
|25,24
|25,24
|-1,10
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