New York Borsası pazartesi gününden itibaren tamamen elektronik işleme geçiyor.
New York Borsası elektronik işleme geçiyor
19.03.2020 09:36
Son güncelleme : 19.03.2020 09:36
New York Borsası (NYSE) corona virüs salgınının yayılmasının yavaşlatılması çabaları çerçevesinde pazartesi gününden itibaren seans salonlarını geçici olarak kapatma ve tamamen elektronik işleme geçme kararı aldı.
Yapılan açıklamaya göre New York'ta bulunan hisse senedi ve Amerikan opsiyonları işlem salonları ile San Francisco'daki Arca opsiyonları işlem salonları kapatılacak.
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 85.577
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0
En Düşük
0
18:056,5062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,4610
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|Önceki Kapanış
|: 6,4720
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6,5062
En Düşük
6,4647
18:057,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
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|Açılış
|: 7,0420
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|Önceki Kapanış
|: 7,1150
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7,1277
En Düşük
7,0471
18:05309,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
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|Açılış
|: 309,63
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
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312,49
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|ISGSY
|2,80
|24.669.874
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,60
|6.032.895
|% 0,00
|
|HUBVC
|12,67
|71.631.332
|% -3,06
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,51
|24.234.780
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4705
|7,5080
|% -0,57
|
|Frank
|6,7015
|6,7418
|% 0,53
|
|Riyal
|1,7276
|1,7362
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.482
|1.482
|-4,28
|
|Altın Gr.
|310
|311
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,06
|12,10
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,53
|2,54
|0,04
|
|B. Petrol
|26,37
|26,37
|1,49
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