New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,8 artışla 23.537,44 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 3,3 yükselişle 2.752,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 7,3 kazançla 7.913,24 puandan işlem görmeye başladı.Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısında, dünya genelinde bu hafta zirvenin görülmesinin ardından sakin bir sürece girileceğine ilişkin beklentiler piyasalardaki iyimserliği artırdı.