New York borsası güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
07.04.2020 17:13
Son güncelleme : 07.04.2020 17:35
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,8 artışla 23.537,44 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 3,3 yükselişle 2.752,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 7,3 kazançla 7.913,24 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısında, dünya genelinde bu hafta zirvenin görülmesinin ardından sakin bir sürece girileceğine ilişkin beklentiler piyasalardaki iyimserliği artırdı.
17:2093.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 1.368,29
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
93.174
17:206,7607
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0202
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:207,3772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0586
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:20359,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,78
|Açılış
|: 359,21
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|155.112.042
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.390.648
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.109.676
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,65
|1.393.667.025
|% 5,23
|
|ASELS
|24,68
|1.366.908.686
|% 4,14
|
|GARAN
|7,92
|969.565.535
|% 2,06
|
|SASA
|9,30
|650.101.861
|% 0,43
|
|PETKM
|3,45
|626.476.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|446.327.978
|% 1,60
|
|PETKM
|3,45
|626.476.271
|% 0,00
|
|THYAO
|9,65
|1.393.667.025
|% 5,23
|
|TSKB
|0,94
|130.668.597
|% 1,08
|
|GARAN
|7,92
|969.565.535
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3248
|8,3665
|% 0,75
|
|Frank
|6,9387
|6,9805
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7906
|1,7996
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.649
|-13,43
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|0,76
|
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