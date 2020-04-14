New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
14.04.2020 17:19
Son güncelleme : 14.04.2020 17:19
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,28 artışla 23.690,57 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 2.808,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,93 kazançla 8.350,88 puandan işlem görmeye başladı.
17:0398.393
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 1.994,25
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.420
En Düşük
97.273
17:036,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8005
En Düşük
6,7646
17:037,4590
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0759
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
17:03380,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 7,26
|Açılış
|: 380,25
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
380,59
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|61,60
|688.616.773
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.166.348
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|38.566.535
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|IHEVA
|2,33
|151.560.944
|% -9,34
|
|PRZMA
|3,95
|36.989.126
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|ASELS
|27,12
|2.030.907.848
|% 8,74
|
|THYAO
|10,81
|1.638.078.686
|% 6,08
|
|GARAN
|8,64
|949.931.498
|% 2,13
|
|PGSUS
|61,60
|688.616.773
|% 10,00
|
|PETKM
|3,49
|473.650.328
|% 2,65
|
|GSRAY
|2,62
|451.185.159
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,05
|328.026.199
|% 1,49
|
|IEYHO
|0,61
|98.423.898
|% 1,67
|
|IHLGM
|1,11
|168.244.370
|% 3,74
|
|THYAO
|10,81
|1.638.078.686
|% 6,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5405
|8,5834
|% 1,21
|
|Frank
|7,0398
|7,0822
|% 1,05
|
|Riyal
|1,8031
|1,8122
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|25,83
|
|Altın Gr.
|379
|379
|6,42
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.485
|41,40
|
|Tam
|2.494
|2.557
|42,70
|
|Yarım
|1.213
|1.245
|20,80
|
|Çeyrek
|608
|622
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,80
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,09
|
|B. Petrol
|31,00
|31,00
|-0,74
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