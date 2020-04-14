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New York borsası yükselişle açıldı

14.04.2020 17:19

Son güncelleme : 14.04.2020 17:19
New York borsası, güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,28 artışla 23.690,57 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,7 yükselişle 2.808,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,93 kazançla 8.350,88 puandan işlem görmeye başladı.






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