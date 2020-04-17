New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
17.04.2020 16:58
Son güncelleme : 17.04.2020 17:17
AA
Açılışta, Dow Jones endeksi 600 puana yakın değer kazandı ve yüzde 2 artışla 23.817,15 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2 yükselişle 2.858,38 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,6 kazançla 8.667,48 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ABD ekonomisinin önümüzdeki günlerde yeniden faaliyete geçeceğine yönelik açıklamalar etkili oldu.
ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede alınan Kovid-19 önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurmuştu.
Konuya ilişkin Beyaz
Saray'ın yayımladığı planda, virüs önlemlerini gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacağı, bu şartları karşılayan eyaletlerde 3 aşamalı olarak tedbirlerin gevşetilmeye başlanacağı bildirilmişti.
17:0198.246
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 1.996,76
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
17:016,9444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0004
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
17:017,5530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5548
En Düşük
7,4073
17:01378,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -5,50
|Açılış
|: 378,27
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.894.784
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|22.907.612
|% 9,99
|
|MAALT
|66,10
|7.040.109
|% 9,98
|
|TSPOR
|4,41
|11.698.755
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,34
|9.303.767
|% -7,22
|
|PGSUS
|51,15
|1.395.774.605
|% 2,46
|
|GARAN
|8,47
|841.855.029
|% 2,67
|
|THYAO
|10,46
|782.911.334
|% 2,95
|
|ASELS
|27,12
|661.645.872
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,82
|543.276.619
|% 3,01
|
|KARSN
|1,48
|243.877.729
|% 7,25
|
|YKBNK
|2,00
|290.126.493
|% 2,56
|
|IHLAS
|0,67
|78.980.665
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|111.466.839
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|122.700.202
|% 3,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6347
|8,6780
|% 0,11
|
|Frank
|7,1369
|7,1799
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8374
|1,8466
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.696
|-22,71
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-5,67
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.485
|-37,90
|
|Tam
|2.502
|2.561
|-35,20
|
|Yarım
|1.215
|1.245
|-18,90
|
|Çeyrek
|609
|623
|-9,40
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,07
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|0,59
|