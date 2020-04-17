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New York borsası yükselişle açıldı

17.04.2020 16:58

Son güncelleme : 17.04.2020 17:17
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta, Dow Jones endeksi 600 puana yakın değer kazandı ve yüzde 2  artışla 23.817,15 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 2 yükselişle 2.858,38 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,6 kazançla 8.667,48 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına  karşı alınan önlemler nedeniyle neredeyse durma noktasına gelen ABD ekonomisinin  önümüzdeki günlerde yeniden faaliyete geçeceğine yönelik açıklamalar etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede  alınan Kovid-19 önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın  eyalet valilerinde olduğunu duyurmuştu.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'ın yayımladığı planda, virüs önlemlerini  gevşetme sürecine gitmeleri için eyaletlerde bazı şartlar aranacağı, bu şartları  karşılayan eyaletlerde 3 aşamalı olarak tedbirlerin gevşetilmeye başlanacağı  bildirilmişti.

 




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