GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası yükselişle açıldı

22.04.2020 17:38

Son güncelleme : 22.04.2020 17:38
New York borsası, petrol fiyatlarındaki toparlanmayla güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  1,8 artışla 23.437,34 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 2.791,08 puandan ve Nasdaq  endeksi yüzde 2,1 kazançla 8.434,55 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgını nedeniyle dünya genelinde zayıflayan talebin etkisiyle düşüş gösteren  petrol fiyatlarındaki toparlanma etkili oldu.

Brent petrolün varili bugün TSİ 16.35 itibarıyla yüzde 10,6 artışla  21,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün  varili, yüzde 24,3 artışla 14,39 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, ABD Senatosu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında,  küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine ilave destek sağlanması amacıyla sunulan  484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını dün kabul etti.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:2398.311
Değişim :  0,71% |  692,12
Açılış :  98.129  
Önceki Kapanış :  97.619  
En Yüksek
98.962 En Düşük
97.897
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LOGO 78,65 58.502.570 % 10,00  
LINK 31,24 18.149.622 % 10,00  
KENT 212,30 6.250.453 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 154.844 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5971 8,6402 % 0,57  
Frank 7,1883 7,2316 % 0,32  
Riyal 1,8540 1,8633 % 0,08  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 21,37  
Altın Gr. 385 385 6,82  
Cumhuriyet 2.470 2.529 45,30  
Tam 2.535 2.595 46,40  
Yarım 1.235 1.266 22,60  
Çeyrek 619 633 11,30  
Gümüş.Ons 15,01 15,05 0,13  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru