New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,8 artışla 23.437,34 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 2.791,08 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,1 kazançla 8.434,55 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde zayıflayan talebin etkisiyle düşüş gösteren petrol fiyatlarındaki toparlanma etkili oldu.Brent petrolün varili bugün TSİ 16.35 itibarıyla yüzde 10,6 artışla 21,41 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili, yüzde 24,3 artışla 14,39 dolardan alıcı buldu.Öte yandan, ABD Senatosu, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, küçük işletmeler ve sağlık merkezlerine ilave destek sağlanması amacıyla sunulan 484 milyar dolarlık ek bütçe tasarısını dün kabul etti.