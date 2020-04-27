New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
27.04.2020 17:06
Son güncelleme : 27.04.2020 17:06
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,5 artışla 23.866,15 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,8 kazançla 2.857,65 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,9 yükselişle 8.717,98 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızının ivme kaybetmesi ve salgını kontrol altına almaya yönelik sınırlamaların gevşetilmeye başlanacağına ilişkin beklentiler etkili oldu.
Öte yandan, ABD'de geçen hafta tarihi düşüşler kaydeden Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 16.38 itibarıyla yüzde 27,7 azalışla 12,3 dolardan alıcı buldu.
Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent petrolün varili ise aynı dakikalarda yüzde 6,9 artışla 23,1 dolardan işlem gördü.
16:51100.635
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.875,65
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.333
En Düşük
100.086
16:516,9912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9933
En Düşük
6,9491
16:517,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0478
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5883
En Düşük
7,5263
16:51385,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,88
|Açılış
|: 385,80
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,26
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|LKMNH
|7,04
|26.742.812
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|155.787.436
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.378.849
|% 10,00
|
|BANVT
|24,20
|20.118.682
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,66
|232.942
|% -5,86
|
|THYAO
|10,70
|1.151.463.199
|% 4,19
|
|GARAN
|8,30
|974.314.351
|% 2,22
|
|ECILC
|5,12
|739.825.219
|% 6,22
|
|ASELS
|27,24
|721.972.839
|% 2,10
|
|MGROS
|29,16
|423.743.902
|% 1,53
|
|ECILC
|5,12
|739.825.219
|% 6,22
|
|GARAN
|8,30
|974.314.351
|% 2,22
|
|THYAO
|10,70
|1.151.463.199
|% 4,19
|
|GUSGR
|3,24
|345.402.431
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,08
|109.264.060
|% 2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6587
|8,7022
|% 1,00
|
|Frank
|7,1380
|7,1810
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8533
|1,8626
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-12,49
|
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.530
|-6,90
|
|Tam
|2.538
|2.592
|-11,00
|
|Yarım
|1.236
|1.267
|-3,50
|
|Çeyrek
|620
|634
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|23,08
|23,08
|-1,73
|