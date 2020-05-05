New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
05.05.2020 17:07
Son güncelleme : 05.05.2020 17:07
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,8 artışla 23.958,88 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 2.871,47 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.809,66 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına yönelik gelişmeler etkili oldu.
16:5099.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 333,15
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
16:507,0823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0377
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
16:507,7061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
16:50387,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,09
|Açılış
|: 387,49
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.084.788
|% 10,00
|
|KNFRT
|11,33
|36.978.264
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.702.468
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,49
|124.231.331
|% 9,99
|
|PETUN
|22,34
|486.248.176
|% -9,99
|
|TKURU
|10,94
|257.746
|% -9,96
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|RODRG
|2,00
|900.625
|% -9,91
|
|MMCAS
|1,24
|336.864
|% -9,49
|
|GARAN
|8,20
|575.220.372
|% 0,37
|
|TSPOR
|5,88
|559.673.054
|% 0,86
|
|KRDMD
|2,29
|536.028.233
|% 6,02
|
|PETUN
|22,34
|486.248.176
|% -9,99
|
|GSRAY
|2,68
|427.755.771
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,29
|536.028.233
|% 6,02
|
|GSRAY
|2,68
|427.755.771
|% -3,60
|
|AFYON
|2,81
|407.452.209
|% -4,42
|
|DOHOL
|1,89
|234.845.178
|% 2,72
|
|ODAS
|1,84
|173.743.036
|% 2,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8027
|8,8468
|% 0,74
|
|Frank
|7,2759
|7,3197
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8782
|1,8876
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.702
|-0,40
|
|Altın Gr.
|386
|386
|1,10
|
|Cumhuriyet
|2.476
|2.529
|3,70
|
|Tam
|2.552
|2.591
|3,80
|
|Yarım
|1.238
|1.266
|1,90
|
|Çeyrek
|621
|633
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,04
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:02GSDDE
Yüzde 6.17 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 926 adet işlem
-
16:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 265, 3 artarak (% 0.23 ) 116, 072
-
16:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TSPOR, KRDMD
-
16:59XU100
Endeks 99, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 8, 027.00 milyon TL de
-
16:59LOGO
Yüzde 4.95 oranında artışla 74.25 lira fiyatla işlem gören hissede 806, 577 adet işlem