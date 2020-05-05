New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,8 artışla 23.958,88 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 2.871,47 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.809,66 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki yukarı yönlü harekette, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin ABD'de bazı eyaletlerde kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik faaliyetin yeniden başlamasına yönelik gelişmeler etkili oldu.