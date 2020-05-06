New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
06.05.2020 17:01
Son güncelleme : 06.05.2020 17:01
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,4 artışla 23.978,88 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,6 kazançla 2.886,4 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,1 yükselişle 8.874,7 puandan işlem görmeye başladı.
Amerikan borsası, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetilmesi ve ekonomik normalleşmenin yeniden başlamasıyla pozitif seyrini sürdürdü.
ABD Başkanı Donald Trump, dün, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi döneminde can kayıplarının olabileceğini ancak ekonomiyi bir şekilde açmaları gerektiğini ifade etmişti.
Çin'e yönelik söylemlerinde de yumuşamaya giden Trump, Kovid-19'un küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tuttu ancak Çin'in virüsü kasten üretmediğini savundu.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|6.737.262
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.647.186
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|632.823
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|204.777
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.304.803
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,37
|297.024.313
|% -8,94
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|MAALT
|76,60
|22.188.270
|% -6,64
|
|KRDMD
|2,47
|799.638.694
|% 9,29
|
|GARAN
|8,11
|523.380.651
|% -0,37
|
|TSPOR
|5,66
|510.722.799
|% -1,22
|
|KOZAA
|12,53
|438.910.522
|% 5,12
|
|GUSGR
|3,22
|428.242.165
|% 8,42
|
|KRDMD
|2,47
|799.638.694
|% 9,29
|
|GUSGR
|3,22
|428.242.165
|% 8,42
|
|KARSN
|1,87
|249.569.481
|% 8,09
|
|GSRAY
|2,64
|333.867.270
|% -0,75
|
|YKBNK
|2,10
|221.299.617
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8767
|8,9212
|% 1,13
|
|Frank
|7,3533
|7,3976
|% 1,43
|
|Riyal
|1,9068
|1,9163
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.695
|-10,83
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,59
|
|Cumhuriyet
|2.488
|2.540
|-0,40
|
|Tam
|2.561
|2.606
|3,70
|
|Yarım
|1.250
|1.274
|1,80
|
|Çeyrek
|623
|637
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
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|B. Petrol
|30,13
|30,13
|-0,84
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16:55XU100
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