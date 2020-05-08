New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
08.05.2020 16:53
Son güncelleme : 08.05.2020 16:53
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artışla 23.837,21 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.917,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 yükselişle 9.056,89 puandan işlem görmeye başladı.
Endeksler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda rekor sevide düşüş gösteren tarım dışı istihdam verisine rağmen yukarı yönlü hareket etti.
ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 20,5 milyon kişi azalırken, ülkedeki işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükseldi.
16:3898.152
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -246,62
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:387,1338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0410
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:387,7429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:38393,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,94
|Açılış
|: 393,46
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|6.021.744
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.456.992
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,23
|230.755.643
|% -7,80
|
|KOZAA
|11,38
|174.085.523
|% -6,80
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KRDMD
|2,53
|969.122.130
|% -2,69
|
|GARAN
|7,95
|677.049.630
|% -0,87
|
|HALKB
|5,34
|557.389.421
|% 2,89
|
|AFYON
|2,86
|553.974.682
|% 2,88
|
|ISFIN
|3,57
|533.098.059
|% 6,89
|
|KRDMD
|2,53
|969.122.130
|% -2,69
|
|AFYON
|2,86
|553.974.682
|% 2,88
|
|YKBNK
|2,11
|378.112.142
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,57
|533.098.059
|% 6,89
|
|ALBRK
|1,29
|147.822.471
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7938
|8,8379
|% 0,24
|
|Frank
|7,3111
|7,3551
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8936
|1,9031
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.714
|-2,47
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.565
|-3,90
|
|Tam
|2.582
|2.632
|-4,00
|
|Yarım
|1.260
|1.286
|-2,00
|
|Çeyrek
|628
|643
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,41
|15,44
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,52
|3,53
|0,01
|
|B. Petrol
|30,16
|30,16
|0,70
|
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