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New York borsası yükselişle açıldı

08.05.2020 16:53

Son güncelleme : 08.05.2020 16:53
New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,97 artışla 23.837,21 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.917,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 yükselişle 9.056,89 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda rekor sevide düşüş gösteren tarım dışı istihdam verisine rağmen yukarı  yönlü hareket etti.

ABD'de tarım dışı istihdam, nisanda 20,5 milyon kişi azalırken, ülkedeki işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 14,7'ye yükseldi.





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