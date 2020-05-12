New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
12.05.2020 17:07
Son güncelleme : 12.05.2020 17:07
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 24.363,04 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,5 kazançla 2.944,79 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,58 yükselişle 9.245,80 puandan işlem görmeye başladı.
16:5199.521
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 1.728,35
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:516,9996
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0735
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:517,6148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0345
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:51383,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,02
|Açılış
|: 383,01
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.492.808
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.007
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|43.574.355
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|66.878.354
|% -6,19
|
|GEDIK
|21,10
|58.049.313
|% -5,97
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|GARAN
|7,93
|828.821.176
|% 2,19
|
|ASELS
|27,32
|607.007.453
|% 1,71
|
|ECILC
|5,42
|557.027.607
|% 9,94
|
|MGROS
|33,98
|494.116.337
|% 7,53
|
|AKBNK
|5,60
|446.921.794
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,34
|355.547.005
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|241.007.485
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,61
|89.443.379
|% 7,02
|
|KRDMD
|2,39
|338.432.310
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,70
|87.642.753
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6016
|8,6448
|% -1,09
|
|Frank
|7,2002
|7,2435
|% -0,52
|
|Riyal
|1,8573
|1,8666
|% -1,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.509
|-28,90
|
|Tam
|2.538
|2.574
|-29,70
|
|Yarım
|1.238
|1.258
|-14,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-7,20
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