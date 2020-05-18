New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
18.05.2020 17:06
Son güncelleme : 18.05.2020 17:51
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,1 artışla 24.418,15 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 2,7 kazançla 2.941,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 yükselişle 9.186,15 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmeler etkili oldu.
ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının 45 kişi üzerinde yapılan ilk aşama denemesinde olumlu sonuç alındığını duyurdu.
Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirterek, "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." ifadelerini kullanmıştı.
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|
|MRDIN
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|% 10,00
|
|PKENT
|178,20
|2.225.618
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|802.827
|% 10,00
|
|ALKIM
|12,78
|779.615.181
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|TACTR
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|211.818
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|58.728.332
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|EKIZ
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|554.084
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|SASA
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|1.112.141.573
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|903.377.405
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|
|ALKIM
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|% -10,00
|
|GARAN
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|732.930.127
|% 1,17
|
|PGSUS
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|730.203.809
|% 8,35
|
|ISFIN
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|% 4,62
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|EKGYO
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|205.855.448
|% 5,60
|
|CEMAS
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|% 2,83
|
|KARSN
|1,77
|199.173.017
|% 2,91
|
|ISGYO
|1,65
|184.261.663
|% 2,48
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3565
|8,3984
|% 0,31
|
|Frank
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|Riyal
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
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|385
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|Cumhuriyet
|2.472
|2.518
|-0,90
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|Tam
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|2.584
|-0,90
|
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|1.242
|1.263
|-0,50
|
|Çeyrek
|621
|632
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|0,50
|
|Gümüş Gr.
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|3,77
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