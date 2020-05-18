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New York borsası yükselişle açıldı

18.05.2020 17:06

Son güncelleme : 18.05.2020 17:51
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  3,1 artışla 24.418,15 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 2,7 kazançla 2.941,10 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,9 yükselişle 9.186,15 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı  yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmeler etkili oldu.

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştığı Kovid-19  aşısının 45 kişi üzerinde yapılan ilk aşama denemesinde olumlu sonuç alındığını  duyurdu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün  katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik  toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirterek, "Ekonominin  tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi  gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." ifadelerini  kullanmıştı.




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