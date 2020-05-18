New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 3,1 artışla 24.418,15 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 2,7 kazançla 2.941,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,9 yükselişle 9.186,15 puandan işlem görmeye başladı.Endekslerdeki yükselişte, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı çalışmalarındaki gelişmeler etkili oldu.ABD'li biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştığı Kovid-19 aşısının 45 kişi üzerinde yapılan ilk aşama denemesinde olumlu sonuç alındığını duyurdu.Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün katıldığı bir televizyon programında, Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirterek, "Ekonominin tamamen toparlanması için insanların güvenlerinin tam olarak yerine gelmesi gerekecek. Bunun için aşının çıkmasını beklemek gerekebilir." ifadelerini kullanmıştı.