GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

New York borsası yükselişle açıldı

20.05.2020 17:01

Son güncelleme : 20.05.2020 17:22
New York borsası, güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde  1,03 artışla 24.455,94 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.960,63 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,4 yükselişle 9.305,62 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, ABD'nin önde gelen perakende  firmalarının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde satışlarını  artırdığına ilişkin haberler etkili oldu.

Ülkede büyük perakende firmalarından Target, satışlarının ilk çeyrekte  geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttığını açıkladı. Target'ın bu  dönemde mağaza satışlarının yüzde 0,9, elektronik ticaret satışlarının ise yüzde  141 oranında arttığı kaydedildi.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart da dün Kovid-19  salgınının etkisiyle ilk çeyrekteki satışlarının yüzde 10, elektronik ticaret  satışlarının yüzde 74 arttığını duyurmuştu.

Öte yandan piyasalar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık  Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Nisan'da gerçekleşen ve faiz oranının yüzde  0-0,25 aralığına tutulduğu son toplantısının tutanaklarını takip edecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:06102.631
Değişim :  0,64% |  648,40
Açılış :  102.492  
Önceki Kapanış :  101.983  
En Yüksek
102.998 En Düşük
101.968
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 0,66 40.485.146 % 10,00  
KUTPO 23,10 9.371.089 % 10,00  
DAGHL 6,60 6.571.306 % 10,00  
TSGYO 2,42 18.575.299 % 10,00  
CMBTN 82,50 15.745.704 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3094 8,3511 % 0,46  
Frank 7,0068 7,0490 % 0,93  
Riyal 1,8038 1,8128 % 0,33  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.749 1.749 4,40  
Altın Gr. 382 382 2,51  
Cumhuriyet 2.474 2.506 9,70  
Tam 2.547 2.572 9,90  
Yarım 1.243 1.257 4,80  
Çeyrek 621 629 2,40  
Gümüş.Ons 17,49 17,52 0,16  
Gümüş Gr. 3,83 3,83 0,05  
B. Petrol 36,14 36,14 1,49  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru