New York borsası, güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
20.05.2020 17:01
Son güncelleme : 20.05.2020 17:22
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puana yakın değer kazandı ve yüzde 1,03 artışla 24.455,94 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,3 kazançla 2.960,63 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 yükselişle 9.305,62 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, ABD'nin önde gelen perakende firmalarının yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını sürecinde satışlarını artırdığına ilişkin haberler etkili oldu.
Ülkede büyük perakende firmalarından Target, satışlarının ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 arttığını açıkladı. Target'ın bu dönemde mağaza satışlarının yüzde 0,9, elektronik ticaret satışlarının ise yüzde 141 oranında arttığı kaydedildi.
ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart da dün Kovid-19 salgınının etkisiyle ilk çeyrekteki satışlarının yüzde 10, elektronik ticaret satışlarının yüzde 74 arttığını duyurmuştu.
Öte yandan piyasalar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Nisan'da gerçekleşen ve faiz oranının yüzde 0-0,25 aralığına tutulduğu son toplantısının tutanaklarını takip edecek.
17:06102.631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 648,40
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
17:066,7953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
17:067,4723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0687
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4723
En Düşük
7,3878
17:06382,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,38
|Açılış
|: 382,31
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,66
|40.485.146
|% 10,00
|
|KUTPO
|23,10
|9.371.089
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.571.306
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.575.299
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.745.704
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|149.180.122
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,28
|1.041.010.986
|% 3,91
|
|ASELS
|29,68
|766.270.107
|% 1,64
|
|THYAO
|10,90
|624.534.683
|% 0,93
|
|GARAN
|7,72
|559.962.145
|% -0,39
|
|MGROS
|34,36
|548.553.845
|% 4,31
|
|EKGYO
|1,36
|228.621.966
|% 3,82
|
|GUSGR
|3,24
|341.524.536
|% 5,19
|
|YKBNK
|2,19
|179.038.140
|% 0,92
|
|YYAPI
|0,67
|53.120.955
|% 9,84
|
|ODAS
|1,88
|149.736.820
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3094
|8,3511
|% 0,46
|
|Frank
|7,0068
|7,0490
|% 0,93
|
|Riyal
|1,8038
|1,8128
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,40
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,51
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.506
|9,70
|
|Tam
|2.547
|2.572
|9,90
|
|Yarım
|1.243
|1.257
|4,80
|
|Çeyrek
|621
|629
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,52
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,05
|
|B. Petrol
|36,14
|36,14
|1,49
|