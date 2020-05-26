New York borsası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve ekonominin normalleşmesine ilişkin artan iyimserlikle, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
26.05.2020 17:07
Son güncelleme : 26.05.2020 17:07
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 600 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,5 artışla 25.076,21 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 2,2 kazançla 3.021,13 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,7 yükselişle 9.477,51 puandan işlem görmeye başladı.
ABD'de "Ulusal Anma Günü" nedeniyle dün kapalı olan borsadaki yükselişte, Kovid-19 salgınına karşı yürütülen aşı çalışmaları ve ekonominin normalleşmeye başlamasına dair artan iyimserlik etkili oldu.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, Kovid-19 salgınının etkisiyle nisanda eksi 16,74 değerine geriledi. Söz konusu veri mart ayında eksi 4,97 değerinde gerçekleşmişti.
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,7040
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -0,1053
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,8195
En Düşük
6,6969
18:057,3666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0582
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,4471
En Düşük
7,3499
18:05370,91
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
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|Açılış
|: 371,31
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|Önceki Kapanış
|: 378,52
|
380,36
En Düşük
370,97
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,89
|22.807.488
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,89
|22.807.488
|% 0,00
|
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,64
|48.553.427
|% 0,00
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 0,00
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,00
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 0,00
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,00
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2545
|8,2959
|% -0,24
|
|Frank
|6,9206
|6,9623
|% -0,87
|
|Riyal
|1,7805
|1,7894
|% -1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-11,72
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|2.408
|2.444
|-40,60
|
|Tam
|2.479
|2.507
|-41,70
|
|Yarım
|1.210
|1.226
|-20,40
|
|Çeyrek
|605
|613
|-10,20
|
|Gümüş.Ons
|17,23
|17,26
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,73
|3,74
|0,00
|
|B. Petrol
|36,30
|36,30
|0,77
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