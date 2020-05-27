New York borsası yükselişle açıldı













AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,4 yükselişle 25.347 puandan işlem gördü.S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 3.019 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 artışla 9.353 puandan işlem görmeye başladı.Endeksler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle yükselişini sürdürdü.