New York borsası, ekonomik normalleşmeye ilişkin iyimserlikle güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
27.05.2020 17:10
Son güncelleme : 27.05.2020 17:10
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,4 yükselişle 25.347 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 3.019 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,1 artışla 9.353 puandan işlem görmeye başladı.
Endeksler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin azalması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle yükselişini sürdürdü.
16:55104.955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.930,97
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
16:556,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0532
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
16:557,4528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0620
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
16:55370,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,11
|Açılış
|: 370,73
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.081.201
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.388.138
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|830.189
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|258.550.390
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.655.113.933
|% 9,99
|
|AYCES
|29,34
|1.995.772
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.349.353
|% -9,97
|
|AVTUR
|2,26
|53.974.880
|% -9,96
|
|RTALB
|28,02
|25.600.202
|% -9,96
|
|THYAO
|12,33
|1.655.113.933
|% 9,99
|
|GARAN
|7,67
|1.625.973.391
|% 1,72
|
|ASELS
|30,14
|900.055.317
|% 2,94
|
|PGSUS
|59,10
|799.841.104
|% 9,95
|
|TUPRS
|83,55
|774.613.953
|% 4,24
|
|EKGYO
|1,45
|329.868.015
|% 6,62
|
|GARAN
|7,67
|1.625.973.391
|% 1,72
|
|GSRAY
|2,95
|441.094.711
|% 9,67
|
|THYAO
|12,33
|1.655.113.933
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,23
|301.983.077
|% 1,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2752
|8,3168
|% 0,37
|
|Frank
|6,9548
|6,9966
|% 0,61
|
|Riyal
|1,7982
|1,8072
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-10,74
|
|Altın Gr.
|369
|369
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.396
|2.425
|-5,80
|
|Tam
|2.467
|2.488
|-5,80
|
|Yarım
|1.204
|1.216
|-2,90
|
|Çeyrek
|602
|609
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,99
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,68
|3,69
|-0,00
|
|B. Petrol
|35,26
|35,26
|-0,91
|