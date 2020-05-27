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New York borsası yükselişle açıldı

27.05.2020 17:10

Son güncelleme : 27.05.2020 17:10
New York borsası, ekonomik normalleşmeye ilişkin iyimserlikle güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  1,4 yükselişle 25.347 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,9 kazançla 3.019 puandan ve Nasdaq endeksi  yüzde 0,1 artışla 9.353 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin  endişelerin azalması ve ekonomik normalleşmeye yönelik gelişmelerle yükselişini  sürdürdü.




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