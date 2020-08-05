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New York borsası yükselişle açıldı

05.08.2020 17:15

Son güncelleme : 05.08.2020 17:15
New York borsası güne yükselişle başladı.



AA

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde  0,67 artışla 27.008,29 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.319,90 puandan ve Nasdaq  endeksi yüzde 0,14 kazançla 10.956,92 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip corona virüs (Kovid-19)  aşısına yönelik gelişmeler etkili oldu.

ABD'li tıbbi cihaz ve ilaç üreticisi Johnson & Johnson, ABD  hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık  bir anlaşma yaptığını duyurdu.

ABD-Çin gerginliğine ilişkin endişeler de iki ülke yetkililerinin ocak  ayında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasını gözden geçirmek üzere 15  Ağustos'ta bir toplantı düzenleyeceğine ilişkin basında yer alan haberlerle  hafifledi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör  istihdamı, temmuzda 167 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Analistler, piyasaların Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata  geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden teşvik paketine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu  teşvik paketinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varmak için çalışıldığını belirtmişti.




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