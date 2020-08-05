New York borsası güne yükselişle başladı.
New York borsası yükselişle açıldı
05.08.2020 17:15
Son güncelleme : 05.08.2020 17:15
AA
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,67 artışla 27.008,29 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 3.319,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kazançla 10.956,92 puandan işlem görmeye başladı.
Endekslerdeki yukarı yönlü seyirde, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına yönelik gelişmeler etkili oldu.
ABD'li tıbbi cihaz ve ilaç üreticisi Johnson & Johnson, ABD hükümetiyle 100 milyon dozluk potansiyel Kovid-19 aşısı için 1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptığını duyurdu.
ABD-Çin gerginliğine ilişkin endişeler de iki ülke yetkililerinin ocak ayında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasını gözden geçirmek üzere 15 Ağustos'ta bir toplantı düzenleyeceğine ilişkin basında yer alan haberlerle hafifledi.
Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, temmuzda 167 bin kişi artarak beklentilerin gerisinde kaldı.
Analistler, piyasaların Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan ve görüşmeleri devam eden teşvik paketine ilişkin gelişmeleri takip ettiğini bildirdi. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, söz konusu teşvik paketinde hafta sonuna kadar anlaşmaya varmak için çalışıldığını belirtmişti.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.454.028
|% 10,00
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|TRKCM
|3,96
|419.585.306
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.226.269
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.560.321
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.593.273
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.415.660
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|997.720
|% -9,99
|
|SISE
|6,29
|2.389.441.447
|% 9,39
|
|EKGYO
|2,11
|1.340.944.519
|% -0,94
|
|GARAN
|6,77
|1.258.247.032
|% 0,15
|
|KRDMD
|2,85
|850.152.378
|% 2,52
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|GUSGR
|5,69
|775.137.103
|% -1,04
|
|EKGYO
|2,11
|1.340.944.519
|% -0,94
|
|SISE
|6,29
|2.389.441.447
|% 9,39
|
|KRDMD
|2,85
|850.152.378
|% 2,52
|
|GARAN
|6,77
|1.258.247.032
|% 0,15
|
|TSKB
|1,12
|195.505.321
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2209
|9,2672
|% 2,80
|
|Frank
|7,7338
|7,7804
|% 3,03
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|Riyal
|1,8702
|1,8796
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.048
|2.048
|28,36
|
|Altın Gr.
|463
|463
|16,06
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.084
|100,10
|
|Tam
|3.125
|3.174
|102,80
|
|Yarım
|1.517
|1.549
|52,50
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,20
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|1,07
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,37
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|B. Petrol
|46,11
|46,11
|1,68
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17:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 31 artarak (% 0.52 ) 1, 228
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Endeks 1, 089 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 15 üstünde . İşlem hacmi 19, 557.00 milyon TL de
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Yüzde 9.92 oranında artışla 8.42 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 392, 520 adet işlem
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